Судебный исполнитель взыскал за свою работу 529 462 тенге - это 15% от суммы долга.

Специализированный межрайонный административный суд ЗКО рассмотрел жалобу местного жителя на частного судебного исполнителя. Мужчина просил отменить решение о крупной оплате работы ЧСИ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что дело по алиментам находилось у разных судебных исполнителей с 2018 года. В 2022 году его передали нынешнему ЧСИ. В декабре 2025 года, после выплаты долга по алиментам, судебный исполнитель взыскал за свою работу 529 462 тенге - это 15% от суммы долга.

Мужчина с этим не согласился и подал в суд. По его словам, он не получал уведомлений о долге и не знал о задолженности вовремя. Во время суда стало известно, что ЧСИ долгое время почти не занимался этим делом, не следил за удержаниями денег и поздно посчитал сумму долга.

Суд отметил, что судебный исполнитель может получать оплату только за реально проделанную работу. Просто вести дело недостаточно.

В итоге суд признал решение ЧСИ незаконным и отменил его. Теперь судебный исполнитель должен отменить взыскание этой суммы. Решение суда уже вступило в силу.