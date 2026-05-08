Впереди длинные выходные, и многие планируют выезды на природу или дачные посиделки у мангала. Однако правила пожарной безопасности в Казахстане строго регламентируют, где и как можно разводить огонь. Как напоминает портал krisha.kz, нарушение дистанции или выбор места "на глаз" может обойтись в десятки и даже сотни тысяч тенге.
Ниже - подробный разбор правил, которые помогут вам отдохнуть без финансовых потерь.
Где можно разводить огонь и ставить мангал
1. На собственном дачном участке или во дворе дома
Жарить мясо на своей территории разрешено, но при строгом соблюдении дистанции:
Костер (открытый огонь): должен находиться минимум в 50 метрах от любых построек (ваших или соседских).
Мангал: безопасное расстояние до дома, бани или сарая - не менее 10 метров.
Важно: рядом с местом готовки обязательно должны быть средства тушения - огнетушитель или емкость с водой.
2. На природе
Разводить огонь в лесах и горах можно исключительно на специально оборудованных площадках. Обычно они имеют бетонное основание, стационарные мангалы и беседки.
3. В квартире
Приготовление еды на углях или дровах на балконах и лоджиях категорически запрещено. Для домашних условий легальны только электрогрили и электромангалы.
Главные запреты: чего нельзя делать ни в коем случае
Сухая трава и деревья: запрещено устанавливать мангал на нескошенную траву или под кронами деревьев.
Погодный фактор: нельзя разжигать угли в сухую, жаркую или ветреную погоду - в таких случаях риск пожара признается критическим.
Безнадзорность: оставлять горящие угли без присмотра запрещено даже на частном участке.
Цена ошибки: актуальные штрафы в 2026 году
В этом году 1 МРП составляет 4 325 тенге. Нарушение правил пожарной безопасности обойдется в следующие суммы:
Первое нарушение: предупреждение или штраф 21 625 тенге (5 МРП).
Повторно в течение года: 43 250 тенге (10 МРП).
Огонь в неположенном месте на природе: 43 250 тенге (10 МРП).
Если произошел пожар: штраф составит 108 125 тенге (25 МРП) плюс возмещение ущерба.
В нацпарках и заповедниках: штрафы самые высокие - 432 500 тенге (100 МРП).