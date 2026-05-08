Рассказываем о правилах, которые помогут вам отдохнуть без финансовых потерь.

Впереди длинные выходные, и многие планируют выезды на природу или дачные посиделки у мангала. Однако правила пожарной безопасности в Казахстане строго регламентируют, где и как можно разводить огонь. Как напоминает портал krisha.kz, нарушение дистанции или выбор места "на глаз" может обойтись в десятки и даже сотни тысяч тенге.

Где можно разводить огонь и ставить мангал

1. На собственном дачном участке или во дворе дома

Жарить мясо на своей территории разрешено, но при строгом соблюдении дистанции:

Костер (открытый огонь): должен находиться минимум в 50 метрах от любых построек (ваших или соседских).

Мангал: безопасное расстояние до дома, бани или сарая - не менее 10 метров.

Важно: рядом с местом готовки обязательно должны быть средства тушения - огнетушитель или емкость с водой.

2. На природе

Разводить огонь в лесах и горах можно исключительно на специально оборудованных площадках. Обычно они имеют бетонное основание, стационарные мангалы и беседки.

3. В квартире

Приготовление еды на углях или дровах на балконах и лоджиях категорически запрещено. Для домашних условий легальны только электрогрили и электромангалы.

Главные запреты: чего нельзя делать ни в коем случае

Сухая трава и деревья: запрещено устанавливать мангал на нескошенную траву или под кронами деревьев.

Погодный фактор: нельзя разжигать угли в сухую, жаркую или ветреную погоду - в таких случаях риск пожара признается критическим.

Безнадзорность: оставлять горящие угли без присмотра запрещено даже на частном участке.

Цена ошибки: актуальные штрафы в 2026 году

В этом году 1 МРП составляет 4 325 тенге. Нарушение правил пожарной безопасности обойдется в следующие суммы: