Новый транспорт будет курсировать по маршруту №9.

ТОО «Оралавтотранс» закупило 10 новых автобусов марки Yutong для городских маршрутов. Автобусы работают на метане, соответствуют экологическим требованиям и оснащены системами безопасности. Они просторные, удобные и подходят для пассажиров с ограниченными возможностями. Новый транспорт будет курсировать по маршруту №9.

Во время церемонии передачи ключей аким города Мурат Байменов отметил, что обновление общественного транспорта помогает делать город более комфортным и безопасным для жителей.

Сейчас в городе работают 27 городских, 10 дачных и 6 пригородных маршрутов. Каждый день на линии выходят более 300 автобусов.

В последние годы автобусный парк постепенно обновляется. Благодаря этому в городе становится больше современных автобусов, а поездки для пассажиров — удобнее и комфортнее.