На войну его призвали, когда ему в 18 лет.

Василий Иванович Грецкий - единственный ныне здравствующий участник Великой Отечественной войны в Актюбинской области. Он живет в районном центре Хромтау. Переехал туда к дочери в 2001 году, до этого жил в Жамбылской области.

На войну его призвали, когда ему исполнилось 18 лет. Василий Грецкий попал в Белоруссию. Воевал в составе первого украинского фронта, 111-го Белорусского фронта, в первом кавалерийском корпусе восьмого полка. Освобождал Белоруссию, Украину, Чехословакию, Польшу, дошел до Германии. Победу встретил в 75 километрах от Берлина. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. В наградном листе указано, что Грецкий неоднократно уничтожал вражеских солдат, однажды уничтожил пулемет.

Каждый год 9 Мая во дворе многоэтажного дома, где живет ветеран, проходит митинг. Поздравить с Днем Победы дедушку приезжают представители власти, общественники, жители районного центра - дети и взрослые. Сейчас он уже не выходит на улицу, но старается держаться бодро, несмотря на возраст, следит за новостями в мире.

День Победы для Василия Ивановича - главный праздник. В этот день он всегда вспоминает боевых товарищей, рассказывает, как воевал, а ему говорят спасибо за Победу.

Айман КАРИМ