Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела по Западно-Казахстанской области Куанышбек Мухангалиев выступил с докладом на аппаратном совещании в акимате области. В своем выступлении он отчитался о выполненной работе и поделился планами на будущее.

Как сообщил Куанышбек Мухангалиев, в 2024 году планируется строительство девяти объектов культуры, а также проведение капитального и текущего ремонта на десяти объектах. В первой половине года общественности будут переданы музей Сырыма Датова в Сырымском районе, сельский дом культуры в поселке Кыркопа Жангалинского района и дом культуры в селе Бисен Бокейординского района. Также готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту музея М. Шолохова.

— До конца года планируется завершить строительство сельских клубов в селе Кайынды Казталовского района, сельского культурно-спортивного комплекса в селе Тоганас Сырымского района, районной библиотеки. Сельских клубов в Байтерекском районе селах Щапово, Макарово и Кушум и в Акжаикском районе в селе Конеккеткен. Кроме того, капитальный ремонт делают в Казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой, в драматическом театре имени Островского, в областном центре народного творчества, дворце Молодежи, в Деркульском доме культуры и в домах культуры сел Жарсуат, Кентубек и Бумаколь Бурлинского района. Сегодня в 681 учреждении культуры области работают 5442 сотрудника. На развитие инфраструктуры в сфере культуры за последние три года направлено более девяти миллионов тенге, в том числе на строительство семи объектов и капитального ремонта 15 объектов, — сказал Куанышбек Мухангалиев.

Руководитель управления отметил, что в этом году запланировано строительство шести культурно-спортивных комплексов в Казталовском, Теректинском, Байтерекском, Бокейординском, Жанибекском и Каратобинском районах. В 2025 году планируется возведение пяти зданий архивов в Сырымском, Акжайыкском, Жанибекском, Байтерекском и Бокейординском районах.

В рамках оптимизации учреждений и рационального использования бюджетных средств, а также для эффективного использования здания дворца «Атамекен», были объединены коллективы филармонии имени Г. Курмангалиева и дворца «Атамекен». Создан археологический памятник "историко- культурный музей заповедник Жайық қалашығы". Для развития театральной индустрии в регионе, открыта молодежная труппа при областном Казахском драматическом театре. В поддержку ремесленников на базе Краеведческого музея создан новый филиал галереи художественно прикладного и изобразительного искусства.














