Почти половина автомобилей в Казахстане старше 20 лет

Как сообщает Energyprom.kz , из 5,5 миллиона авто 4,8 миллиона пришлось на легковые автомобили (плюс 12,6% за год), 540 тысяч — на грузовые автомобили (плюс 9,8%), 114 тысяч — на автобусы (плюс 13,3%).

Больше всего автотранспортных средств зарегистрировано в Южной столице: 635,6 тысячи. Среди лидеров также оказались Алматинская область, Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

Меньше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях. Судя по объему двигателя, казахстанцы чаще всего пользовались транспортом от 1500 до 2000 куб. см. Доля таких машин составила 39%, или 2,1 миллиона авто.

Больше всего машин работало на бензине — 4,5 миллиона машин. Количество автотранспортных средств на смешанном топливе выросло на 10%, на дизельным топливе — на 10%, на газобаллонном — на 28%, на электрическом — сразу в 2,9 раза и достигла 10,3 тысячи.

Если же рассматривать возраст автотранспортных средств, к сожалению, придётся констатировать, что по дорогам страны по-прежнему в основном колесит автохлам.

На первое июня этого года количество машин старше 20 лет достигло 2,5 миллиона (на 4,9% больше, чем годом ранее), от 10 до 20 лет — 1,3 миллиона (сразу плюс 17,9). Число новых автотранспортных средств возрастом до 3 лет составило всего 335 тысяч, от 3 до 7 лет — 670 тысяч, от 7 до 10 лет — 666 тысяч.

Обеспеченность легковыми автомобилями в личной собственности в Казахстане на 1 июля этого года была такова: на 100 человек приходилось 22 авто, против 18 годом ранее.

Наибольшая обеспеченность наблюдалась у жителей Восточно-Казахстанской области: 39 авто. Далее расположились Алматинская 33 Карагандинская 26 и Северо-Казахстанская 26 области, а также Алматы 23.

Наименьшие показатели зафиксировали в Жетысуской, Абайской и Улытауской областях, что объясняется статистическими особенностями, характерными для новых регионов.