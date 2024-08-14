На базе областной детской многопрофильной больницы провели мастер-класс по установлению стимулятора блуждающего нерва. Пациенту - 6 лет, у него с фармако-резистентной формой эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

У ребенка с эпилепсией рецидивировали судорожные припадки несколько раз в день, лечение не поддавалось назначенным лекарственным препаратам, что отрицательно сказывалось на состоянии жизни. Операция прошла успешно.

В настоящее время здоровье маленького пациента находится под строгим контролем врачей областной детской многопрофильной больницы.

– Мастер-класс проводил президент ОО «Общество детских нейрохирургов РК», врач высшей категории Детской городской клинической больницы №2 Алматы Азамат Жайлганов и главный внештатный детский нейрохирург ЗКО Айбек Ахатов. В операции участвовали врач-эпилетолог высшей категории г. Алматы Яна Акчурина и врачи неврологи-эпилептологи Мирдана Кузенбаева и Тогжан Аманжолова, детские нейрохирурги из городов Актобе и Кызылорда, - сообщили в облздраве.

Стимулятор блуждающего нерва(VNS) устанавливается детям с фармако-резистентной формой эпилепсии для снижения частоты и интенсивности судорог. Последующие подобные операции местные детские нейрохирурги будут проводить в плановом порядке.



