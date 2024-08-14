Официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров заявил, что Казахстан всегда подчеркивает необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, передает Tengrinews.kz.

— Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В этой связи мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария, — сказал Айбек Смадияров корреспонденту Tengrinews.kz.