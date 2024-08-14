Комитет сообщил о намерении привлечь к административной ответственности авиакомпанию «FlyArystan» за недопуск ребенка на рейс КС7367 по маршруту Астана – Уральск от 21 июля 2024 года.

Адвокат Данильхан Шагатаев сообщил, что 12 августа он получили ответ от Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК по жалобе на действия FlyArystan.

– Комитет сообщил о намерении привлечь к административной ответственности авиакомпанию «FlyArystan» за недопуск ребенка на рейс КС7367 по маршруту Астана – Уральск от 21 июля 2024 года. В этой связи, Комитет и АО «Авиационная администрация Казахстана» проведет тщательную проверку, - сообщил адвокат.

Кроме этого, для того чтобы подобные случаи не повторялись, будет рассмотрен вопрос внесения поправок в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте в части гарантированного обеспечения перевозкой детей. А именно авиакомпания должна будет гарантировать сопровождаемому и несопровождаемому ребенку его место на борту самолета.

– И вот мы наблюдаем первые результаты наших действий. Как вы знаете, случай с оставлением ребенка в аэропорту не первый. Если в тот раз авиакомпания ограничилась извинениями, то в этот раз мы намерены исключить подобных ситуаций с детьми в будущем. Мы надеемся, что Комитет разработает соответствующий проект поправок и они будут приняты в ближайшее время, - написал Данильхан Шагатаев.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 20 июля. Тогда в столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

На регистрации сотрудники FlyArystan не зарегистрировали девочку. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере. Они объяснили свой поступок тем, что из-за замены воздушного судна ребенку просто не хватило места. В компании заявили о готовности выплатить моральную компенсацию в четыре миллиона тенге. Однако Жазира Мусина заявила, что отказывается от денег и намерена судиться.



