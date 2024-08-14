Учитывая повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона в Комитете железнодорожного и водного транспорта решили запустить дополнительные маршруты с городов Актау и Атырау до города Алматы.

Из Атырау в Алматы запустят дополнительные поезда для студентов

Учитывая повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона в Комитете железнодорожного и водного транспорта решили запустить дополнительные маршруты из городов Актау и Атырау до города Алматы, сообщили в Минтраспорта.

— В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны — без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства, — отметили в ведомстве.

Из Актау в Алматы дополнительно отправят восемь пассажирских вагонов на 360 мест, состав прибудет в южную столицу 23 августа.

Из Атырау в Алматы отправят дополнительные три вагона 16, 18, 20 и 22 августа на 540 мест.

Отмечается, что при увеличении заявок от студентов министерство готово рассмотреть их и поставить дополнительные вагоны.



