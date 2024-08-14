Президент ознакомился с работой доменной печи №3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год, передает Акорда.

Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов.

Как стадо известно, предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений. В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тысяч квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе «гигиена».

Главе государства продемонстрировали работу конверторного цеха №2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки. По словам руководства, ключевыми задачами остаются поддержание технического состояния, усовершенствование систем ремонта, системы оборота кристаллизаторов и сегментов всех машин. В следующем году запланирована объемная работа по модернизации систем управления и систем гидравлики.

Как сообщил Андрей Лаврентьев, внедряемые проекты уже позволили стабилизировать работу комбината и прогнозировать выполнение программы компании «5-9-5»

Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года.

Глава государства отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта – трамвай.

Касым-Жомарт Токаев поручил акцентировать внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества реализуемых проектов в области промышленной безопасности, эффективности и модернизации производства, улучшение экологической обстановки региона.

– Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача – это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат, – отметил президент.

В предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.

По сообщению Акорды, глава государства также посетил Центр креативных технологий Qarmet, которая является новой точкой для активной и творческой реализации молодежи города металлургов

Директор по управлению непрофильными активами Qarmet Алмас Сиранов проинформировал президента об открытии в Центре техносекций – робототехники, автомоделирования, беспилотно-летательных дронов, школы программирования, школы блогеров, журналистики, документалистики, студии подкастов и других творческих направлений. По его словам, Центр станет визитной карточкой не только металлургического комбината, но и города, площадкой для профориентации и развития инженерных навыков молодежи.

В беседе с работниками и ветеранами предприятия, представителями профсоюзов президент отметил, что люди труда заслуживают самого большого уважения. Со стороны государства создаются все необходимые условия для улучшения их социального положения.

Президент также побывал в диспетчерско-аналитическом центре Qarmet.

Вадим Басин рассказал о развитии угольного подразделения компании. В частности, если в прошлом году добыча угля производилась только на трех шахтах, то по поручению президента в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех восьми шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.

Президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.

Глава государства по видеосвязи побеседовал с горняками шахты «Саранская», которые находились под землей на глубине 620 метров. Компания оснащает работников новой разработкой alarmphone – сверхзащищенным гаджетом с функциями смартфона для оперативного контакта с персоналом.

Президент поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.



