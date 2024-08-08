Министерство обороны России заявило, что ведет бои с украинскими войсками, атаковавшими их позиции в населенных пунктах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, сообщает Tengrinews.kz.

Как сообщили в оборонном ведомстве России, 6 августа в 08:00 до 300 военнослужащих из состава 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин «атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

7 августа в Минобороны России заявили, что их военные не допустили продвижения противника вглубь территории, сообщив о понесенных ими потерях.

Позднее Telegram-канал Кремля опубликовал видео с совещания президента Владимира Путина с членами правительства, на котором он высказался об обстановке в Курской области.

– По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно, - в частности, сказал Путин.

Также стало известно, что российский лидер встретился с силовиками, чтобы обсудить ситуацию в Курской области.

Министерство здравоохранения России заявило, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей. Тем временем, по словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, в результате атаки на регион есть и погибшие. В своем Telegram-канале Смирнов призвал россиян сдавать кровь.

Украинское Министерство обороны и генеральный штаб ВСУ пока не публиковали официальных заявлений по поводу ситуации в Курской области. Лидер страны Владимир Зеленский тоже пока не высказывался на эту тему.

Как сообщает NBC News, Киев не признал нападение на Курскую область, что стало бы резким изменением стратегии. При этом ряд российских Telegram-каналов военной тематики заявил, что украинские войска продвинулись почти на 15 километров вглубь Курской области и присутствуют в 11 населенных пунктах. Другие утверждают, что Украина поставляет свежие войска в район прорыва, имея в резерве элитные и хорошо обученные дивизии. NBC News не смогла проверить эти сообщения.

– Трудно понять, чего именно Украина пытается добиться этим вторжением. Возможно, Киев пытается отвлечь внимание Москвы, заставив ее снова направить войска на границу (...) Они фактически расширяют свою линию и потенциально сокращают количество войск, которые могут использовать для защиты этой линии. Должно быть что-то еще, что заставляет их думать, что это хороший шаг, - заявил изданию доцент кафедры военных исследований Шведского университета обороны в Стокгольме Мэттью Форд.

Как сообщает DW, город Суджа в Курской области — последний действующий перевалочный пункт для экспорта российского газа в Европу через Украину. Всего в 60 километрах к северо-востоку находится Курская атомная электростанция.