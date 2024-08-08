Авария произошла 7 августа около 10 часов утра на 862 км трассы Самара-Шымкент. На трассе лоб в лоб столкнулись большегруз MAN и "Тойота Ипсум", в ней на турнир в Мангыстаускую область ехали юные футболисты из поселка Карашатау Актюбинской области. Водитель, двое взрослых, один из которых тренер, а также пятеро детей, двое из них дети тренера, погибли на месте. Легковую машину от столкновения буквально искорежило. В полиции изначально сообщили о шести погибших, позже из машины извлекли тела еще двух детей, это учащиеся 6-7 классов.

Водителю было 33 года, двум мужчинам по 37 лет. Спортсмены со взрослыми направлялись на соревнования, организованные частным благотворительным фондом. Идет следствие по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

Позже замруководителя департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов, сообщил, что подозреваемый водитель MAN водворен в ИВС. Кроме этого начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетних, будет дана правовая оценка всех ответственных лиц, назначены экспертизы.

Фарида ЗАРИП