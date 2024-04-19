В мае прошлого года в Уральске начался долгожданный капитальный ремонт здания казахского драматического театра. Это первый театр, который был построен в годы независимости Казахстана. На торжественном открытии в 2002 году присутствовал экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Здание состоит из главного зрительного зала на 280 мест, двух репетиционных залов, конференц-зала и множества других вспомогательных помещений.

Со дня открытия в здании театра ни разу не проводился капитальный ремонт, протекала крыша, топило подвал, было слабое отопление. Тендера на сумму в 737 миллионов тенге выиграло ТОО «Оркен сервис». Капитальный ремонт должны были завершить до конца прошлого года. Однако работы затянулись.

По словам и.о. руководителя управления культуры ЗКО Куанышбека Мухангалиева, в данный момент по решению суда капремонт объекта приостановлен. Оказалось, что инициатором судебных тяжб стала подрядная организация «Оркен сервис».

– Подрядчик провел корректировку сметы, сославшись на удорожание строительных материалов и девальвацию. Они попросили увеличить стоимость капитального ремонта. Мы, как заказчики, с этим не согласились и попросили провести работу в рамках выделенных денег. Они подали на нас в суд, - рассказал Куанышбек Мухангалиев.

Когда возобновятся ремонтные работы пока неизвестно. Кто будет их завершать тоже. Ведь по решению суда договор между управлением культуры и строительной организацией может быть расторгнут. В таком случае госорган обязан будет выплатить стоимость уже проведенных работ и снова объявлять конкурс на определение нового подрядчика, который будет завершать начатое. Кстати, сумма тендера, по словам Мухангалиева, меняться не будет. Работы будут проводиться только в рамках выделенных средств. Дополнительное финансирование не предусмотрено.

По данным директора театра Нуржана Тасбулатова, за это время в здании лишь отремонтировали крышу, установили радиаторы отопления и сделали шпаклевку.

– Компания не укладывалась в срок. Изначально мы относились с пониманием, направляли уведомление, просили ускорить работу. Мы не стали подавать иск в суд о призвании его недобросовестным, решили дать возможность работать. Тем более компания местная. В конце прошлого года или в начале этого мы должны были возобновить работу нашего театра. Но, к сожалению, этого не произошло. Но они не воспользовались этим и наоборот на нас подали в суд. Будем ждать решения суда, надеемся, что до конца года мы сможем завершить капитальный ремонт нашего театра, - заключил Мухангалиев. Между тем, руководитель ТОО «Оркен-Сервис» Берик Нурмуханов рассказал совершенно другую версию происходящего. По его словам, дополнительное финансирование он не просил, а лишь предложил откорректировать смету, так как по существующему ПСД подвал театра в любом случае топило бы даже после ремонта. А судебные тяжбы начались из-за жалоб компании, которая изначально проиграла тендер. – Мы лишь хотели сделать ремонт, как говорится, на совесть. Но я мог уложиться в выделенную сумму. Эти все вопросы с заказчиками мы решили. Но компания, которая ранее проиграла конкурс написала на нас жалобу о том, что у нас нет лицензии на ремонт исторических объектов. Здание относительно новое, и по идее не является историческим. ДВГА инициировал проверку, подал в суд и капитальный ремонт приостановили, хотя в субподряде у меня есть компания с лицензией. Во время тендера я это указывал. Если нас отстранят от капремонта, то управлению культуры придется вновь объявлять конкурс, определять нового подрядчика, вновь выделять деньги. Только потом ремонт будет продолжен. Это займет как минимум два года. Сейчас я готов продолжить работу, дополнительно денег не прошу, уложусь в выделенную сумму, - рассказал Берик Нурмуханов.

Пока идут судебные разбирательства труппа театра вынуждена репетировать в здании дворца культуры «Атамекен», а спектакли ставить в здании русского драматического театра имени Островского. Для этого актерам выделили один день в неделю. Некоторые спектакли проходят в зале партии «Аманат» и в ДК «Зенит». Между тем, Нуржан Тасболатов говорит, что поток зрителей за это время не уменьшился.

