Выше, чем в 1994 году: как измеряют уровень воды в Урале

18 апреля заместитель руководителя РГП «Казгидромет» Олжас Садыров сообщил, что за прошедшие сутки вода поднялась на 38 сантиметров на гидропосту в Январцево. Корреспонденты "МГ" в посёлок, где расположен этот гидропост. Январцево находится в 60 километрах от Уральска.

По приезду в посёлок не скажешь, что местные жители готовятся к большой воде. Дома мешками с песком не обложены, не закрыты целлофаном, машины не замотаны пищевой пленкой, и не подняты на возвышенности.

О подготовке к половодью можно говорить проехав к берегу Урала. Там уже основательно работает техника с алматинскими номерами и не только: вокруг посёлка укрепляют берег реки, высокую дамбу утрамбовывают.

Там же мы встретили помощника наблюдателя гидропоста Виктора Землянушнова. Он местный житель.

— Вот каждый день измеряем уровень воды. Сейчас вода чуть выше, чем в 1994 году. Мой отец рассказывает, что большая вода была в 1957 году. Говорить об эвакуации, конечно, рановато. Пожилых и тех, кто побаивается уже эвакуировали. Хотя сейчас, наверное, пенсионеры, просто на лавочках сидят и ждут. Вода, думаю, к нам вода придёт не надолго, на дня три. Мы живем тут и всё знаем. У нас вода долго не задерживается. Если даже и зайдет, но максимально до главной улицы всё зальет и в окружную вновь утечёт в Урал. Дома все построены на возвышенности и где-то домов пять находится в лощине. А так у нас, конечно, хорошо усилили дамбы, думаю, это поможет, — рассказал Виктор Землянушнов.

Уже на гидропосту наблюдатель гидропоста Январцево Есенгалий Иргалиев рассказал и показал, как измеряют уровень воды.

— Воде деваться некуда, вся утечёт в Уральск. Измеряем мы по гидропостам (забитые сваи специальными инженерами из РГП «Казгидромет»). Каждая свая пронумерована и мы знаем её уровень. Измеряем водомерной линейкой уровень воды и отнимаем разницу по отношению к свае, — рассказал Есенгалий Иргалиев.

По словам наблюдателя гидропоста, в 12:00 (18 апреля) уровень воды составлял 860 сантиметров, а спустя три часа вода поднялась на пять сантиметров.

— Я с 2010 года измеряю уровень воды здесь. Такой воды на моей памяти не было. В 1994 году было 853 сантиметра. Думаю, до девяти метров вода поднимется в этом году. Мы каждые четыре часа измеряем уровень, по распоряжению можем мерить каждые два часа. Люди беспокоятся. Пойменные участки заливает водой, а там дачи, — говорит Есенгалий Иргалиев.

Также они рассчитывают и расход воды. Наблюдатель гидропоста рассказывает, что когда стоял лёд уровень воды был 195 сантиметров, сейчас 865 сантиметров. Общий подъем воды в этом году составил 670.

— Расход измеряем прямо на воде. На катере ставится вертушка и измеряем в двух точках сколько воды проходит через сечение реки. В нижней точке и в верхней через каждые 20 метров. Очень важно знать сколько воды поступает. Это первый пост в ЗКО после РФ и на выходе в Кушуме сколько выходит, — пояснил наблюдатель гидропоста.

Он отметил, что уже один гидропост остался по водой. Показал, как пронумерована специальная водомерная линейка.

— В посёлке местные жители, которые прожили здесь всю жизнь, вообще ровно ко всему относятся. А те, кто приехали из районов где мало водоемов, они конечно паникуют, — поделился местный житель.

Большинство вообще не боятся прихода большой воды.

— Да, мы верующие, каждый день молимся, чтобы стихия обошла нас стороной. Ну, в крайнем случае на чердаке дома переждём. Я прожил тут 71 год и просто уверен, что не будет наводнения, — сказал местный житель, чей дом находится вблизи Урала Сергей Цуркан.

Стоит отметить, сегодня, 19 апреля, на гидропосту в Январцево уровень воды за прошедшие сутки повысился на 28 сантиметров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА