Казахстанский журналист на своей странице в Instagram поведала трагическую историю. Житель Туркестанской области Кайырбек Коспанов отправился в на помощь в Атыраускую область. У руководства фирмы попросил выдать грузовой автомобиль, водителем которого и работал. Технику загрузили на поезд, однако до Атырау он доехать не смог. По пути колеса машины по непонятным причинам скатились, и машина опрокинулась. Мужчину зажало прямо в кабине. От полученных травм он скончался на месте.

– Весь поселок провожал Кайырбека в Атырау, но назад привезли лишь его тело, - написала журналист.

У Кайырбека Коспанова остались жена, семеро детей и младший брат-инвалид. Самому младшему ребенку всего год. Месяц назад семья похоронила восьмимесячного малыша. Родителей у Кайырбека нет и помочь им некому. Более того семья живет в съемном доме.

Журналист объявила сбор помощи семье. Реквизиты указаны на её странице.