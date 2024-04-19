Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой. Именно она рассматривает громкое уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

– Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера. Досудебное производство ведется по части 1-ой статьи 407-ой УК РК «Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия», - сообщили в Верховном суде.

Судью взяли под охрану.

Кроме этого, в Верховном суде сообщили, что во время мониторинга в интернете выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по статье 411 УК РК «Клевета в отношении судьи».

– Напоминаем, закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикаций материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться, - заключили в Верховном суде.

Между тем, Айжан Кульбаева будет продолжать вести судебные заседания. Следующий процесс по делу Бишимбаева назначен на 10.00 22 апреля.