Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой. Именно она рассматривает громкое уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

– Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера. Досудебное производство ведется по части 1-ой статьи 407-ой УК РК «Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия», - сообщили в Верховном суде.

Судью взяли под охрану.



Кроме этого, в Верховном суде сообщили, что во время мониторинга в интернете выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по статье 411 УК РК «Клевета в отношении судьи».