Эвакуация дачников в районе Телецентра началась заблаговременно, а вот большая вода пришла вчера, 18 апреля, рассказывают местные жители.
@mgorod.kz2022 #Уральск #дачи #Телецентр #паводок
— Вчера как хлынуло, у людей дома остались под водой. Многие уехали, у кого есть в городе квартиры и родственники. Конечно, все переживаем за своё имущество, — отметила Елена.
Стоит отметить, что также залило водой полигон для вывоза снега. Там всплыли горы пустых бутылок, пакетов и мусора. Собаки стаями ютятся на сухих участках. Люди пытаются остановить воду там, где она ещё не успела залить дома.
Председатель правления Общественного объединения «Западно-Казахстанское общество садоводов-огородников» Андрей Заозёров сообщил, что в районе Телецентра под воду уже ушли дачные общества: "Речник", "Коктем", топит "Орбиту" и уже частично затопило "Волну". К тому же вода стала вновь подниматься на Второй дачной, там затопило общество «Пшеничка».
По его словам очень много добровольцев, которые вызвались помогать пострадавшим от паводка. Эвакуацию отрабатывает спасатели.
- 20 семей отказались от эвакуации с подтопленных дач в Уральске
- 100 км защитных дамб построили вдоль реки Урал в ЗКО
- От нас закрывают город – жители затопленных дачных обществ Уральска
- Выше, чем в 1994 году: как измеряют уровень воды в Урале
Фото Медета МЕДРЕСОВА