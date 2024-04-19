Эвакуация дачников в районе Телецентра началась заблаговременно, а вот большая вода пришла вчера, 18 апреля, рассказывают местные жители.

— Вчера как хлынуло, у людей дома остались под водой. Многие уехали, у кого есть в городе квартиры и родственники. Конечно, все переживаем за своё имущество, — отметила Елена. Стоит отметить, что также залило водой полигон для вывоза снега. Там всплыли горы пустых бутылок, пакетов и мусора. Собаки стаями ютятся на сухих участках. Люди пытаются остановить воду там, где она ещё не успела залить дома.

Председатель правления Общественного объединения «Западно-Казахстанское общество садоводов-огородников» Андрей Заозёров сообщил, что в районе Телецентра под воду уже ушли дачные общества: "Речник", "Коктем", топит "Орбиту" и уже частично затопило "Волну". К тому же вода стала вновь подниматься на Второй дачной, там затопило общество «Пшеничка».



По его словам очень много добровольцев, которые вызвались помогать пострадавшим от паводка. Эвакуацию отрабатывает спасатели.

Фото Медета МЕДРЕСОВА