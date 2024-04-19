Полицейские ЗКО подали в суд на свое руководство

В специализированный межрайонный административный суд ЗКО обратились сотрудники полиции с исками о принуждении департамента полиции назначить им жилищные выплаты.

Согласно материалам дела, решением жилищной комиссии департамента полиции стражам порядка отказали в назначении жилищных выплат и постановке на очередь на жилье. Причиной послужило то, что у сотрудников в собственности было ипотечное жилье.

Полицейские не согласились с таким решением комиссии и обратились в суд. Они пояснили, что занимают должности инспекторов, жилье приобретали в ипотеку, оплачивают ежемесячные выплаты по кредитам. Они попросили суд признать их нуждающимися в жилье и обязать работодателя выплачивать жилищные выплаты.

Рассмотрев дело, суд обязал департамент полиции назначить своим сотрудникам жилищные выплаты.

Судебное решение вступило в законную силу.