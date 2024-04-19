Спустя полтора года согласований до мажилиса наконец дошёл пакет законодательных поправок о препятствии лудомании. Ускорение одному из самых «долгоиграющих» проектов придал президент. Он поручил завершить работу над изменениями до конца текущей парламентской сессии, то есть до летних каникул. Известно, что в пакет входят около 50 поправок в два кодекса и семь законов. Об этом сообщили аналитики ranking.kz.

Что предусматривается в законопроекте?

Вводится обязательное информирование участников азартных игр о рисках и вреде участия в них.

Увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет.

Вводится запрет на участие в азартных играх для физлиц, сведения о которых имеются в реестре должников.

Закрепляется административная ответственность юрлиц за вовлечение в азартные игры лиц, не достигших разрешенного возраста и ограниченных в участии в них, а также уголовное наказание за организацию онлайн-казино.

Ужесточаются требования к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

Запрещается ввоз в страну и установка автоматов-лотоматиков в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях.

Организаторов игорного бизнеса обязуют интегрировать свои информационно-финансовые системы с аппаратными комплексами органов госдоходов.

Законодательное ужесточение в беттинг-сфере в Казахстане предлагается депутатами и правозащитниками уже несколько лет. Тема стала активно обсуждаться после многочисленных жалоб родственников игроманов, которые проигрывают последнее имущество, влезают в огромные долги. Правда, приводимая статистика по лудомании пока имеет размытые очертания. По данным, озвученным мажилисменами, в стране около 350 тысяч человек имеют пагубное пристрастие к азартным играм. В минздраве приводят совсем другие цифры. По расчётам, в республике могут быть игроманами 36 тысяч человек. А вот официально психиатрический диагноз «лудомания» поставлен только 9 казахстанцам.

Реальная численность казахстанских лудоманов — людей с психиатрическим заболеванием — неизвестна. Зато стало ясно, сколько граждан сами видят в себе признаки лудомании. С 18 марта в РК в пилотном режиме действует онлайн-услуга по самостоятельному ограничению себя в участии в азартных играх и пари. Её легко можно подключить через мобильное приложение eGov mobile. По данным Министерства туризма и спорта РК, к началу апреля самозапрет выставили более 7 тысяч казахстанцев. Ещё 3 тысяч человек написали заявление об ограничении приёма ставок в бумажном виде. Итого только за две недели численность игроков, признавших у себя проблемы, превысила 10 тысяч человек.

О масштабах игорного бизнеса в РК можно судить по официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК. За прошлый год букмекерскими конторами и казино было оказано услуг на сумму 368,7 миллиарда тенге. Общий объём услуг за пять лет превысил 1 триллион тенге.

Другая проблема, усугубляющая лудоманию в Казахстане — отсутствие «стоп-запретов» для проигравших игроков. К сожалению, букмекеры и работники казино пока принимают ставки у людей, которые за день уже потеряли большие суммы. Также в настоящее время ещё нет никаких лимитов на азартные игры для казахстанцев, имеющих долги и кредиты.



