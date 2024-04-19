В телеграм-канале оперативного штаба Атырауской области поделились историей о женщине, которая вместе супругом и старшим сыном добровольно организовывает питание для волонтеров.
57-летняя Алия Досмуханова, имеющая инвалидность третьей группы, ежедневно готовит еду и убирается в шатре. Её муж с сыном наполняет мешки с песком. Семья работает днём и ночью. По словам Алии, они подают пример молодежи и дает мотивацию другим жителям.
По информации штаба, в берегоукрепительных работах в Атырау принимают участие:
- 3875 работников организаций,
- 3741 волонтер,
- 1751 военнослужащий.