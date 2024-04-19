Это нашумевшее дело произошло летом прошлого года. 8 июня под окнами дома на улице Тургенева в Актобе обнаружили труп 19-летней девушки. Ее выбросили с 7-го этажа. Перед смертью, как позже выяснится, еще и изнасиловали.

В соцсетях писали, что есть две версии ее гибели. Якобы девушку изнасиловали и убили двое парней. Один из них - точно ее одноклассник, недавно вернувшийся из армии. О другом нет информации. Вторая версия, что не было изнасилования, был суицид, что она была с одноклассником в квартире, а потом упала с седьмого этажа.

- До сих пор не сообщили о результатах экспертизы, уже захоронили девушку, но никто ничего не знает, где правда, где ложь. Мы опасаемся, что преступник или преступники уйдут от наказания, потому что никто до сих пор, по словам родных, не арестован, - говорилось в публикации.

Родные девушки обратились в МВД и прокуратуру, чтобы они взяли дело под контроль. В пресс-службе департамента полиции региона тогда сообщили, что ведется расследование по статье "Доведение до самоубийства".

И вот 19 апреля по этому делу вынесли приговор. Процесс был закрытым.

Подсудимый обвинялся в изнасиловании с применением насилия и убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

8 июня 2023 года подсудимый, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения с изнасиловал потерпевшую, затем с целью сокрытия этого преступления убил девушку, столкнув ее с балкона седьмого этажа, - говорится в материалах дела.

Потерпевшая зацепилась обеими руками за деревянную раму балкона, и пыталась удержаться от падения, но подсудимый начал наносить удары тупым предметом по тыльной поверхности обеих рук потерпевшей, чтобы она разжала руку. После полученных ударов, потерпевшая разжала пальцы, упала с высоты и скончалась на месте, говорится в материалах дела.

Подсудимый получил 18 лет лишения свободы. Кроме этого с осужденного в пользу потерпевших взыскано по 10 000 000 тенге в качестве морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Актюбинской области.

Фарида ЗАРИП