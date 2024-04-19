Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Олжас Садыров доложил оперативную обстановку по ЗКО на 19 апреля. Согласно докладу, в на реке Урал в посёлке Январцево уровень воды составляет 884 сантиметров, только за прошедшие сутки вода поднялась на 28 сантиметров.

— На гидропосту в Уральске уровень воды — 794 сантиметр, подъём воды составил 13 сантиметров. По реке Шаган гидропост Чувашинское уровень составляет 697 сантиметра, спад за сутки составил 7 сантиметров, — рассказал Олжас Садыров.

Он отметил, что по данным российских коллег в городе Оренбург уровень воды на реке Урал составляет 1046 сантиметра. Спад за стуки составил 38 сантиметров.

Также с докладом выступил исполняющий обязанности директора филиала РГП "Казводхоз" по ЗКО Рауан Хусаинов. По его словам, среднее наполнение водохранилищ составляет 84%. В Урало-Кушумскую систему вода заходит со скоростью 117 кубов в секунду. Эта вода идет на наполнение водохранилища, а также подает воду на залив земель лиманного расширения и естественных сенокосов. Параллельно планируют подавать воду в озера.

— Вода идет по реке Урал и затапливает всю пойму: примерная скорость — от 0,7 до 1 метра в секунду. С экологической точки зрения это хорошо, а также это указывает на рост отметки Урала на гидропосту Уральска. На сегодняшний день изготовлены конструкции на третий ряд шандор, чтобы защититься от паводка. Мы ожидаем спада расхода воды вверху для того, чтобы закрыть сооружение, но соответствующее решение будет принято, когда расход воды вверху упадет до 10-15 кубов в секунду. Если сейчас закрывать сооружение, то мы ускорим процесс затопления чаганской водой. Масса воды, которая идет, очень большая. Нужно проследить максимальную отметку в Январцево, чтобы узнать, какой рост будет в Уральске, — рассказал Рауан Хусаинов.

По его словам, после Оренбурга вода стала растекаться по всей пойме. До Уральска и ниже средняя ширина составляет от 10 до 15 километров. В отдельные годы в разных источниках указывается, что ширина поймы достигала 35 километров.

Между тем, в оперативном штабе рассказали о ситуации с эвакуацией населения. Так, всего в области было эвакуировано 13 771 человек, из них 30 человек — за последние сутки, сообщил старший инженер информационно-аналитической группы ДЧС ЗКО. Без транспортного сообщения по-прежнему остаются 9 населённых пунктов, а 22 дороги были размыты.

— В эвакуационных пунктах находится 2 314 человек. По области люди размещены в 16 эвакуационных пунктах, ещё 24 находятся в готовности. Под угрозой подтопления находятся Теректинский, Акжаикский и Бурлинский районы, а также город Уральск и район Байтерек. Ситуация в области остаётся напряжённой, — сказал старший инженер ДЧС ЗКО Нуржан Тулеуш.

Берегоукрепительные работы продолжаются: за последние сутки было уложено 68 477 мешкотар. За все время уложили 979 788 мешкотары.