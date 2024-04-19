Какие выплаты получат ветераны ВОВ и тыловики к 9 мая

По информации управления координации занятости и соцпрограмм, традиционно ко Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранам, приравненным к ним лицам, а также другим категориям лиц оказывается единовременная материальная помощь.

- Согласно «правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», утвержденных решениями райгормаслихатов ко Дню Победы – 9 мая предусмотрено оказание единовременной социальной помощи 4 828 получателям на сумму 341,2 млн тенге, - сообщили в ведомстве.

Размеры единой социальной выплаты на 9 мая по ЗКО:

инвалиды и участники ВОВ (14 человек) – 1,5 млн тенге;

граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде (2 человека) – 120 тысяч тенге;

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто (6 человек) – 120 тысяч тенге;

жены умерших участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним (151 человек) – 30 тысяч тенге;

лица, проработавшие в тылу в годы ВОВ (награждённые и ненаграждённые) (2 494 человек) – 50 тысяч тенге.

Дополнительным категориям получателей — 2 161 человек на сумму 190 млн тенге:

ветераны боевых действий на территории других государств (628 человек) – 80 тысяч тенге (1-ая выплата оказана 15 февраля в размере 100 тысяч тенге),

военнослужащие таджико-афганского участка, Нагорного Карабаха, Ирака (683 человек) — 100 тысяч тенге,

ликвидаторы оследствий аварии на ЧАЭС — 100 тысяч тенге,

семьи умерших инвалидов ЧАЭС — 60 тысяч тенге (всего 381 человек),

ставшие инвалидами вследствие испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (213 человек) — 100 тысяч тенге,

семьи погибших в мирное время (165 человек) – 60 тысяч тенге,

военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР (52 человека) — 100 тысяч тенге.

Как отметили в управлении, социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается согласно спискам уполномоченной организации, заявления от получателей не нужны. К слову, выплаты обещают произвести до 1 мая.