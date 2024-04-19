В Атырау задержали пять человек, воровавших мешки с песком с прибрежных дамб

По информации оперштаба по ЧС Атырауской области, 18 апреля около 21:00 на берегу Урала в Атырау были выявлены и задержаны похитители мешкотар с песком с подготовленных противопаводковых дамб.

- Четверо мужчин 42, 32, 37, 38 лет и одна женщина 34 лет, погрузили мешки с песком в машину для ограждения своего жилого дома. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения, - говорится в сообщении.

Ранее работающие на укрепление берегов учителя пожаловались о пропаже мешков с песком с возведенным дамб.