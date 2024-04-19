Дача Анатолия ЕФРЕМОВА - в пригородном поселке «Судоремонтник». Мужчина жалуется, что дамбы делает акимат уж очень масштабными, порой, сильно перебарщивают. Тем более, работают преимущественно по ночам, что доставляет неудобства.

По его словам, к нему и ряду других дачников уже приходили из акимата, предупреждая, что отрежут поливные трубы.

- Мол, мешает это все для возведения дамбы! Так работать разве можно? – говорит житель Атырау.

Между тем, как объяснили в пресс-службе городского акимата, подобных высказываний немало. Но в режиме ЧС на них внимания не обращают – сейчас главное спасти город.

В четверг, сообщает оперативный штаб по ЧС, аким города Шакир Кейкин встретился с жителями улицы Халелова в мкр. Сельстрой. Там жители 29 домов, расположенных впритык к реке, не согласились на снос своих дворов для проведения строительных работ по берегоукреплению.

- Решением акима города защитные дамбы будут возведены над дорогой перед жилыми домами. С этим решением жители улицы Халелова полностью согласились. Сейчас они строят защитные дамбы своими силами. Для берегоукрепительных работ в жилом секторе со стороны акимата будут выделены необходимые строительные материалы и силы, - сообщили в оперативном штабе по ЧС.

Лина ОЙЛОВА