В регионе уже используют солнечные батареи, а сейчас началось строительство крупной ветровой электростанции. Проект стоимостью 21 млрд тенге должен не только увеличить выработку электроэнергии, но и снизить зависимость от внешних поставок.

Зелёную энергетику в Западно-Казахстанской области используют уже давно. Некоторые фермерские хозяйства, не подключённые к электросетям, работают на солнечных батареях. Однако о строительстве крупных ветровых и солнечных электростанций стало известно только в 2025 году. Тогда в министерство энергетики подали заявку на проведение аукциона, так как такие станции будут строиться за счёт инвесторов.

Ранее руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Бейимбет Мусин рассказывал, что в регионе планируют развивать производство электроэнергии из ветра, солнца, газа и даже мусора. Первым проектом стала ветровая электростанция. Для этого в 2025 году на Свистун-горе установили 140-метровую мачту, которая измеряла скорость ветра. Средний показатель составил 7,7 м/с - это считается хорошим условием для ветроэнергетики.

Строительство ветровой электростанции

В мае 2026 года состоялась торжественная церемония начала строительства ветровой электростанции. На Свистун-горе установят шесть ветровых установок. Проект реализует китайская компания Green Energy Industrial Company Central Asia. Общая сумма инвестиций — 21 миллиард тенге. под строительство выделили 140 гектар земли.

По словам Мусина, в области работают пять электростанций. В 2025 году потребление электроэнергии составило 2,2 миллиарда киловатт в час, из них 41,9 миллионов киловатт было закуплено у России для Жанибекского и Бокейординского районов. В 2026 году благодаря работе станций удалось сэкономить 1,8%.

Плюсы ВЭС

Генерация электроэнергии без топлива

снижение зависимости от газа и импорта энергии

повышение энергетической безопасности региона

повышение инвестиционной привлекательности региона

снижение загрязнения воздуха

Условия реализации проекта

Проект является долгосрочным: государство гарантирует возврат инвестиций в течение 20 лет, а также тарифную поддержку с ежегодной индексацией. Власти предоставили землю, гарантировали закуп электроэнергии и освободили проект от платы за передачу энергии. Ожидается, что ВЭС покроет около 30% потребности города в электричестве.

Мощность станции составит 50 МВт. Каждая турбина будет мощностью 8,35 МВт. Устройство будет семиступенчатым, высота столба составит 100 метров, радиус лопаток - тоже.

Во время строительства будут работать около 50 человек, а после запуска - 5 постоянных сотрудников.

Инвестор проекта из КНР Гао Венке на церемонии закладки капсулы отметил, что их компания является одной из крупнейших в мире в сфере энергетики (входит в список Fortune Global 500) и имеет огромный опыт строительства электростанций по всему миру. Он подчеркнул, что будет использовать самые современные технологии, которые минимизируют выбросы в атмосферу и соответствуют мировым экологическим стандартам. Планируется, что в будущем область сможем не только стать энергонезависимой, но и поставлять электроэнергию в другие регионы.

Новые проекты в регионе

Аким области Нариман Турегалиев на церемонии закладки капсулы отметил, что за последние годы износ электросетей снизился с 82% до 75%. Отремонтировано около 7000 километров сетей, построено 2000 километров новых линий и введено 29 подстанций. По поручению Президента к 2030 году планируется довести долю возобновляемой энергии до 50%.

Он также сообщил, что в селе Онеге Жанибекского района строится гибридная электростанция мощностью 4,9 МВт с инвестициями 3 миллиарда тенге. Аналогичный проект планируется в Чингирлауском районе. Это поможет снизить зависимость от внешних поставок электроэнергии.

До 2029 года планируется вложить около 64 миллиардов тенге в модернизацию электросетей и снизить их износ до 11%. Также рассматривается проект газотурбинной станции мощностью 414 МВт с участием китайских инвесторов.

Строительство ветровой электростанции уже началось. Запуск планируется в 2027 году.