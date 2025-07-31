Область будет вырабатывать электроэнергию самостоятельно.

Исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Бейимбет Мусин рассказал, что в области будут вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца, газа и мусора. Некоторые проекты уже на стадии строительства.

В первую очередь начались работы по запуску ветровой электростанции (ВЭС), сейчас на Свистун-горе установили мачту измерения скорости ветра высотой свыше 140 метров. Этот проект рассчитан на 36 месяцев, из них 12 месяцев занимает измерение ветра. После этого будет понятно какая нужна высота башни, размер лопастей и количество таких конструкций.

Исходя из этого решится вопрос, у кого будут закупать материал для будущих конструкций. Планируемая проектная мощность 50 мегаватт. Строительство идет за счет инвесторов, после аукциона им стал ТОО GREEN ENERGY INDUSTRIAL COMPANY AKTOBE (Китай).

У компании был самый низкий тариф 12,3 тенге за один киловатт. На строительство ВЭС компания потратит свыше 20 миллиардов тенге. Местные власти в свою очередь предоставили землю (144 гектара на 20 лет), гарантированный закуп, освободили от уплаты за транспортировку энергии по сетям до потребителей. Ранее сообщалось, что ВЭС позволит покрыть около 30% потребностей города в электроэнергии.

Фото с сайта Pixabay

Следующим проектом будет солнечная станция в селе Пойма. По словам Мусина, это тоже инвестиционный проект, который стоит около 15 миллиардов тенге мощностью 30 мегаватт. Её будет строить компания VIGOR GLOBAL ENERGY. На строительство солнечной станции выделили 24 месяца с момента подписания документов.

Фото автора

С советских времён приграничные сёла Бокейординского и Жанибекского районов получают электроэнергию из России. Чтобы отказаться от импорта, там начнут строить собственную электростанцию. По словам Мусина, это будет комбинированная станция — солнечно-газопоршневая.

Проект реализует компания GREEN SPARK POWER, которая выиграла аукцион. Сейчас оформляют земельный акт и проводят лабораторные исследования. Примерно 10 августа начнутся работы по подготовке земли — съёмка и трамбовка. Это займёт около месяца. Уже в октябре инвестор планирует доставить солнечные панели. До конца года их установят, а во 2–3 квартале 2026 года привезут и запустят газопоршневую установку.

Общая мощность станции будет более 5 мегаватт. Общие инвестиции — свыше 5 миллиардов тенге.

Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Исполняющий обязанности руководителя управления энергетики рассказал, что в области планируют получать энергию из мусора. Пока проект находится в разработке. Планируется, что на полигоне в Зачаганске инвестор будет сжигать отходы и производить биотопливо.

Сейчас компания изучает полигон. Ежедневно туда вывозят 250–280 тонн мусора. Помимо сжигания, отходы будут сортировать и перерабатывать. Если инвестор получит все разрешения, строительство начнётся в сентябре 2025 года, а завершится в 2027.

Кстати, мусор будут сжигать на специальном оборудовании, поэтому запаха гари не будет.