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Социум Экономика

Ветровую и солнечную электростанции планируют построить в Уральске

Планируемая мощность ветровой станции — 50 мегаватт, что позволит покрыть около 30% потребностей города в электроэнергии.
Жулдызхан Хасангалиева
Ветровую и солнечную электростанции планируют построить в Уральске

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай сообщил, что строительство ветровой и солнечной электростанций планируют реализовать за счет инвесторов. Для этого уже подана заявка в министерство энергетики на проведение аукциона.

В области нет таких станций, но некоторые фермерские хозяйства, не подключенные к электросетям, используют солнечные батареи. Планируемая мощность ветровой станции — 50 мегаватт, что позволит покрыть около 30% потребностей города в электроэнергии.

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По словам Мулкая, земельный участок для строительства уже определен — это территория Свистун-горы. Однако окончательная цена на электроэнергию будет зависеть от результатов аукциона. Государство гарантирует, что закупит произведенную электроэнергию у инвесторов. Провести аукцион планируют во втором квартале этого года. Оборудование для станций могут закупить у разных производителей, включая европейские, американские и китайские компании. 

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