В ЗКО очередников на жилье переведут в электронную базу АО «Отбасы банк»

С 24 мая 2025 года АО «Отбасы банк» через электронную базу «Центр обеспечения жильем» будет ставить на очередь и распределять жилье.

С 24 мая 2025 года всех очередников на жилье в области переведут в электронную базу «Центр обеспечения жильем» АО «Отбасы банк». Об этом сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Канат Умралиев. Согласно новому закону, подписанному 22 ноября 2024 года, казахстанцы смогут выкупать арендное жилье и приватизировать единственное аварийное жилье. Жилье с правом выкупа будет предоставляться по документам системы государственного планирования.

— Акиматы города Уральска и районов должны провести инвентаризацию очередников, состоящих на учете для получения жилья. С 24 мая 2025 года АО «Отбасы банк» через электронную базу «Центр обеспечения жильем» будет ставить на очередь и распределять жилье. В компетенции местных исполнительных органов остаются обязанности по строительству и выкупу жилья, — сообщил Канат Умралиев.

По словам Каната Умралиева, очередники из социально уязвимых категорий могут получить жилье из государственного жилого фонда или арендное жилье от местных исполнительных органов. Кроме того, для них действует программа «Бақытты отбасы», которая позволяет оформить ипотеку под 2% годовых. Воспользоваться льготным займом могут:

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Мать-героиня» или орденами «Материнская слава» I и II степени.

Для социально уязвимых категорий предусмотрены жилищные сертификаты на оплату первоначального взноса по ипотеке. Эти средства выделяются из местного бюджета, и в 2025 году на эту поддержку выделили 290 миллионов тенге. По итогам 2024 года 588 очередников получили жилье, из них 556 — представители социально уязвимых категорий. На 1 января 2025 года в очереди на жилье состоят 31 877 человек, из них 19 210 относятся к социально уязвимым слоям населения.

Граждане Казахстана могут получить жилье через:

Ипотечные программы Национального банка РК.

Государственные жилищные программы.

Очередь на жилье (доступно с 18 лет).

В первую очередь жилье выделяется социально уязвимым категориям:

Ветераны ВОВ и приравненные к ним.

Ветераны боевых действий.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Многодетные матери с наградами «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Мать-героиня» и орденами «Материнская слава» I и II степени.

Многодетные семьи.

Семьи с детьми-инвалидами.

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы.

Вдовцы и вдовы.

Таким категориям выделяется не менее 70% жилья.

Кроме того, 30% жилья при распределении предусмотрено для: