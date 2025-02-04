«Это ваше халатное отношение» - чиновники получили выговоры от акима ЗКО

3 февраля в акимате ЗКО состоялось аппаратное совещание с участием главы региона Наримана Турегалиева, акима Уральска и глав районов области. Акимы докладывались об экономическом развитии своих районов и привлечении инвестиций. Первым «на ковер» вызвали главу Уральска Мурата Байменова. Он занял этот пост 1 октября прошлого года, и по его словам, за это время к нему приходили несколько инвесторов, которые предложили неплохие варианты. Среди них есть китайские инвесторы. Иностранцы просят выдать 100 гектаров земель под ведение бизнеса. Цена инвестиций - 300 миллионов долларов.

– Инвесторы планируют собирать у нас спецтехнику, автобусы и легковые машины. Такие проекты положительно скажутся на экономике нашего города. Что касается сельского хозяйства, то в Уральске не так много сельхозпроизводителей. Мы работаем над тем, чтобы увеличить площади орошаемых земель, - рассказал Мурат Байменов.

Градоначальник также доложился о проводимой работе по предотвращению возможных паводков. Так, по его словам, он еженедельно лично объезжает опасные места. Работы ведутся в районе Куреней и Анискинового озера.

Аким области остался недоволен докладом своего подчиненного. По его мнению, городские власти не в полной мере используют возможности.

– Сколько у нас представителей малого и среднего бизнеса? На сколько возросло их количество по сравнению с прошлым годом? Кто об этом будет говорить? По области у нас 58 тысяч бизнес-субъектов. Сколько в городе? Сколько из них получили господдержку? Почему не готовились к совещанию? Вас, что, не предупредили о нем? Для чего вы пришли сюда? В городе такой потенциал! Сколько рабочих мест? - сказал Нариман Турегалиев.

Следующим докладывался аким Таскалинского района Талгат Шакиров. В этом районе, по словам Наримана Турегалиева, нет никакого экономического роста, хотя географически он расположен в самом выгодном месте, вдоль трассы.

– По социально-экономическому развитию в нашем районе не выполнено четыре пункта. Объем обрабатывающей промышленности по сравнению с прошлым годом упал на 4%. На это повлияло сокращение производства завода по производству минеральной воды. Кроме этого, в 2024 году мы собрали меньше урожая, чем в 2023 году. Так, в позапрошлом году с одного гектара мы собрали 10,9 тонн, то в прошлом году - 8,6, - зачитал Талгат Шакиров.

Нариману Турегалиеву не понравилось, что аким района не подготовил презентацию по своему докладу. Шакиров аргументировал это тем, что подготовил свою речь лишь письменно. Тогда аким области поинтересовался у чиновника, сколько в его районе предприятий, которые занимаются обрабатывающей промышленностью. Шакиров начал озвучивать количество представителей малого и среднего бизнеса, однако глава региона перебил его и потребовал более точный ответ.

– Вы сейчас говорите про общее количество предпринимателей. Вы сами понимаете о чем говорите? Вы хоть знаете, что такое «обрабатывающая промышленность»? Почему не подготовились к совещанию? О чем с вами вообще разговаривать, если вы не знаете что это такое? Вы же аким района! Как вы собираетесь улучшать экономику и благосостояние своего народа? Безработных в селе полно! - возмутился он.

Нариман Турегалиев дал задание своему заместителю Тлепбергену Каюпову провести обучение для акимов района и объяснить им элементарные термины.

Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев докладывался о подготовке к паводковому периоду. Он заверил, что все задачи, поставленные перед руководством района, выполнены. По его словам, пять населенных пунктов находятся под угрозой затоплений. Основная работа была проведена на реке Калдыгайты.

– Для человека, который хочет и умеет работать всегда найдутся силы и средства. Я же не прошу вас о невозможном. Кто завтра будет отвечать, если поселки в этом году затопит? Почему вы между собой не общаетесь, акимы? Хорошую противопаводковую работу провел аким Бурлинского района. Почему не советуетесь с ним? Вот он купил несколько модульных резервуаров в полтора метра высотой и в километр длиной. Он наполняется водой за 30 минут. Или аким области должен всем этим заниматься? - раскритиковал Нариман Турегалиев.

Аким Казталовского района Асланбек Саркулов подготовил доклад об инвестициях. Он успел лишь сообщить, что в 2023 году объем инвестиций в районе составил 21 миллиард тенге, в 2024 году - 17 миллиардов. Однако его перебил Нариман Торегалиев и попросил продемонстрировать презентацию с ключевыми показателями. Такового у Саркулова не оказалось.

– Где ваши слайды? Вы готовились вообще? Почему на сегодняшнее совещание подготовились лишь определенные районы, а другие нет? Вы же знали о нем. Совещание показало, насколько вы ответственно относитесь к своей работе! Получается ваша задача - просто приехать, поприсутствовать и уехать? Здесь присутствуют представители СМИ, что вы им будете показывать? Некоторые из вас даже не знают для чего приехали сюда! В вашем районе не выполнены показатели по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, бизнес-проектам. Это ваша безответственность! Как вы собираетесь проводить работу? Сами не знаете о чем говорите! Вы должны были предоставить мне информацию обо всех сферах в своем районе, о показателях, причинах, провести анализ. Для чего мы тут собрались? Чтобы посмотреть друг на друга? Это ваше халатное отношение, - возмутился аким области.

Турегалиев также забраковал доклад акима Шынгырауского района Мурата Умралеева. Ему не понравилось, что в районе наблюдаются низкие показатели по строительству. Глава региона заявил, что акимы привыкли к бюджетным деньгам, а привлекать к строительству представителей малого и среднего бизнеса нет. Он возмутился тем, что акимы не пользуются всеми потенциалами районов.

– Наша область географически расположена очень удобно, у нас такой потенциал. Мы можем обеспечивать кормом не только свой скот, но и скот соседних областей. Но наши этим не занимаются. Так нельзя. Делайте выводы и работайте. Если чего-то не понимаете говорите нам, организуем семинар по каждому ключевому показателю, научим всему. По-другому работы не будет! Глава управления финансов, соберите акимов и организуйте обучение! Это же позор! У вас нет элементарного анализа, - заявил Нариман Турегалиев.

Таким образом, за невыполнение показателей экономического и социального сектора акимам Шынгырлауского района Мурату Умралееву и Таскалинского района Талгату Шакирову объявлены строгие выговоры. За ненадлежащую работу по профилактике паводков акимы Уральска Мурат Байменов и Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев получили выговоры.

По итогам совещания глава региона подчеркнул, что в целом в области работа проводится, но не в должной мере. Он заявил, что все главы районов должны уделять особое внимание увеличению экспорта и уменьшению импорта. По его мнению, наша область не должна зависеть от привозных товаров, особенно это касается молочной и овощной продукции. В этом должны помочь предприниматели и инвесторы не только зарубежные, но и местные бизнесмены.

Ранее мы писали о том, что аким ЗКО раскритиковал подготовку области к паводкам. Нариман Турегалиев посоветовал чиновникам «не сидеть и не бояться своих теней, а работать и принимать решения».