«Когда собираетесь работать?!» — аким ЗКО раскритиковал подготовку региона к паводкам

3 февраля в областном акимате прошло аппаратное совещание, в котором приняли участие акимы области и города, а также руководители практически всех руководителей государственных органов. Одним из главных обсуждаемых вопросов стал предстоящий паводкоопасный период. По словам заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, наводнение прошлого года было сильнейшим за последние 80 лет. На сегодня глубина промерзания почвы в области имеет аналогичные с прошлым годом показатели - 4 - 60 сантиметров. Кроме этого, в этом году в феврале ожидаются осадки выше нормы.

– Стоит отметить, что в северных, восточных и центральных частях области на почве образовалась ледяная корка в 20 мм - это в Таскалинском, Бурлинском, Шынгырлауском, Теректинском, Сырымском районах и в районе Байтерек. В случае, если в марте температура воздуха резко поднимется и будут идти обильные дожди, то есть риск, что может образоваться риск быстрого снеготаяния, - отметил Бакытжан Нарымбетов.

По его словам, в этом году в Уральске, в Таскалинском, Казталовском, Теректинском, Бурлинском, Шынгырлауском, Сырымском, Каратобинком, Акжайыкском районах и в районе Байтерек высок риск паводков. На сегодня выбросы из Ириклинского водохранилища составляют 60 кубометров воды в секунду. Для сравнения, год назад в это же время сброс воды с водохранилища составлял 15 кубометров в секунду.

– Мы ежедневно проводим обмен информацией с уполномоченными органами Оренбургской и Саратовской областей. Что касается профилактики, то на сегодня по области зарегистрировано 186 населенных пунктов, которые находились под угрозой паводков. В 128 из них риски достигли минимальных показателей, в 58 - угроза сохраняется, - отметил замакима области.

Он так же заверил. что работа в этом направлении активно продолжается, а именно укрепляются дамбы, проводятся берегоукрепительные работы, наводится порядок на водохранилищах области, бесхозные водоема передаются на баланс государства. Кроме того, в этом году для защиты населенных пунктов от паводков на 3,9 млрд тенге построены защитные насыпи и 93 километров арыков, расчищены 74 километра магистральных каналов. Из территорий населенных пунктов вывезено 103 тысячи кубометров снега.

Бакытжан Нарымбетов почеркнул, что в области медленно ведется работа по передаче водоемов на баланс учреждений. Так, из 102 гидрообъектов на баланс предприятий передано лишь 36.

Также для того, чтобы взрывать лед на водоемах области по сей день проводится конкурс на определение подрядчиков. На эти цели выделено 230 миллионов тенге. Главу региона Нариману Торегалиева возмутил этот факт.

– Почему мое поручение по сей день не выполнено? Деньги выделили, а вы не можете элементарно конкурс провести! Когда собираетесь работать?! Весной?! - обратился он к представителю ДЧС ЗКО.

– К сожалению, так получилось, что у потенциального подрядчика отсутствовали необходимые документы и база автоматически отклонила их заявку. Но уверяю вас, что до 17 февраля работа будет завершена, - ответил представитель ведомства.

Аким области посоветовал «не сидеть и не бояться своих теней, а работать и принимать решения». У него так же возникли вопросы по бесхозным водоемам. Оказалось, что большинство них расположены в Теректинском и Акжайыкском районах, а процедуры по передаче на баланс занимают около года.

Нариман Торегалиев отметил лишь два района, в которых, по его мнению, ведется активная работа по подготовке в паводковому периоду - это Бурлинский район и район Байтерек.

Отметим, что в соседней России идут аномально ранние паводки. Мощные паводки начались в центральной России. Из-за оттепели, какой не было 111 лет.

Между тем, по данным orenburgochevidec, в Оренбурге состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались ключевые аспекты подготовки к весеннему паводку. Как сообщили в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций, на данный момент поводов для беспокойства нет: уровень угрозы подтопления остается низким.