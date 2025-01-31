В России начались аномально ранние паводки. Как готовятся к большой воде в ЗКО?

Мощные паводки начались в центральной России. Из-за оттепели, какой не было 111 лет, сообщает Mash.
Последствия:
- В Брянске река Десна затопила часть набережной;
- В Рязани Ока залила пристань «Лесопарк»;
- В Твери Валдайка снесла мост в Бологовском районе;
- В Воронеже из-за половодья закрыли мост через Дон.
Реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. Также Оренбургская область под угрозой затопления. Из-за переполненных водохранилищ на севере Казахстана, которые могут начать сбрасывать воду как раз на Орск. Рекордный уровень перелива зафиксирован в Северо-Казахстанской области.
Синоптик Шувалов рассказал изданию, что всему виной — теплая погода и декабрьские снегопады. Абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра. Лишнюю воду ежедневно сбрасывают в турбины в объеме 2 миллиона 315 тысяч кубометров. В зоне риска — Курганская, Тюменская области и часть Омской.
В региональном департаменте по ЧС сообщили, что в настоящее время, по данным «Казгидромет», уровень реки Урал составляет 154 сантиметров, что при опасной отметке 850 сантиметров, не представляет угрозы.
При осложнении паводковой ситуаций по области сформировали группировку сил и средств из 2 300 единиц техники, более 4 100 человек личного состава, а также подготовили свыше 2 100 тонны инертных материалов и 330 тысяч штук мешкотары. Дополнительно заготовили более 27,5 тысяч мешков с грунтом.
Определены 317 пунктов временного размещения населения, вместимостью на 32 тысяч человек и 195 безопасных мест для отгона скота.
– Подготовка к паводковому периоду продолжается и находится на особом контроле, в целом обстановка стабильная, - заверили в ДЧС по ЗКО.