Сегодня, первого октября, в городском акимате прошла внеочередная сессия маслихата. На рассмотрение депутатов вынесли один вопрос: согласование кандидатуры нового акима Уральска. Так, по согласованию с депутатами возглавлять Уральск будет 55-летний Мурат Байменов. Ранее он занимал должность заместителя акима района Байтерек.

Ранее кресло градоначальника занимал Миржан Сатканов. 22 июля он по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения Сатканов назвал ухудшение состояния здоровья. Отметим, что на протяжении длительного времени он находился на больничном. Его назначили на этот пост в апреле 2022 года.

Отметим, что за несколько дней до назначения Байменова информация о будущем акиме появилась в Telegram-каналах.



Мурат Байменова в разные годы занимал должности бухгалтера совхоза, экономиста, замначальника департамента финансов ЗКО, директора ОАО «Санаторий Акжайык», директора ТОО «Жайық самалы», замакима Шынгырлауского района и Зеленовского районов. С 2014 по 2016 годы был заместителем начальника Управления энергетики и ЖКХ области, а с 2016 по 2019 годы генеральным директором АО «Жайыктеплоэнерго». С 2020 года занимал должность заместителя акима района Бәйтерек.



