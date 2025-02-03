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Происшествия Социум

Более сотни жителей садового общества перекрыли дорогу в Уральске

3 февраля 2025 года более сотни жителей садового общества Зачаганский перекрыли дорогу, ведущую от города в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Они не давали возможности проехать не только легковым авто, но и фурам.
Кристина Кобина
Более сотни жителей садового общества перекрыли дорогу в Уральске

3 февраля 2025 года более сотни жителей садового общества Зачаганский перекрыли дорогу, ведущую от города в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Они не давали возможности проехать не только легковым авто, но и фурам. Жители таким образом пытались добиться включения электроэнергии, которой сегодня нет с полудня.

На место приехал аким Зачаганска Аккалий Аубекеров и прокурор Уральска. Им удалось увести людей с дороги. Аким пообещал решить проблемы. 

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Позже выяснилось, что у них образровалась задолженность за электроэнергию. Собравшиеся винят в этом бывшего председателя садового общества Зачаганский, который якобы оставил эту задолженность. 

После 19:00 электроэнергию включили, но люди расходятся не собираются.

К слову, в садовом обществе Зачаганский проживает около 12 тысяч жителей.

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