Дожди, грозы и туман: какую погоду прогнозируют в ЗКО 17 сентября

В западных регионах страны ожидаются дожди с грозами, усиление ветра и туманы, при этом в ряде областей сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 17 сентября, в Западно-Казахстанской области и Уральске ожидаются дожди с грозами. Ночью и утром на севере и востоке региона, а также в областном центре опустится туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью прогнозируется +10...+12 °C, днем температура составит +20...+22 °C.

В Атырауской области и самом Атырау прогнозируются дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ожидается порывистый ветер до 15-18 м/с. При этом на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днем столбики термометров покажут +26...+28 °C.

В Актюбинской области и городе Актобе пройдут дожди. Синоптики предупреждают об усилении ветра с порывами до 15-20 м/с. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Ночью температура воздуха будет на уровне +17...+19 °C, а днем прогреется до +21...+23 °C.

В Мангистауской области местами пройдут дожди с грозами. Ночью и утром в Актау и на западе региона ожидается туман. На севере, в центре и на северо-востоке области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17...+19 °C, днем ожидается +27...+29 °C.

