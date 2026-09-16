Новую станцию скорой помощи построят в Уральске

В Уральске готовится строительство нескольких важных социальных объектов. В их числе - новая станция скорой помощи и современная школа на 1,5 тысячи мест.

Как стало известно, аким области совместно с профильными специалистами ознакомился с объектами, где в ближайшее время стартуют строительные работы.

По данным управления строительства ЗКО, существующая станция скорой медицинской помощи была построена еще в 1948 году и на сегодняшний день полностью обветшала. Власти приняли решение кардинально обновить объект. Сейчас стания располагается в одноэтажном здании площадью 900 квадратных метров. На его месте планируется построить новое современное трехэтажное здание общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

Как отмечается, речь идет не просто об обновлении старого здания, а о повышении качества экстренной помощи для горожан и создании комфортных условий для работы медицинских бригад.

Также был проведен осмотр площадки под строительство новой школы на 1 500 ученических мест в активно развивающемся микрорайоне Жулдыз. Для жителей этого района появление нового учебного заведения - один из самых актуальных вопросов.

Главная задача, поставленная перед подрядчиками - не просто начать строительство, а сдать объекты в строго установленные сроки и с соблюдением всех стандартов качества.