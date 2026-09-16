Партию наркотиков и сырья на 120 кг обнаружили полицейские на юге Казахстана

По всем фактам хранения запрещенных веществ в особо крупном размере возбуждены досудебные производства.

Полицейские пресекают каналы транзита наркотиков каннабисной группы из южных регионов страны, сообщает Polisia.kz.

Как передает медиапортал МВД, в ходе спецопераций на территории Жамбылской области правоохранители изъяли 120 кг сырья и готовых наркотических средств.

В Меркенском районе возле села Карасу с поличным при извлечении 20 кг марихуаны из подземного тайника задержан ранее судимый за наркосбыт местный житель. Еще один крупный схрон выявили в Шуском районе: возле завода силовики вскрыли тайник с пятью мешками высушенной марихуаны весом 72 кг, задержав трех местных жителей, двое из которых ранее уже привлекались к ответственности за наркопреступления. Кроме того, на перегоне Шу - Тәтті станции Турксиб поймали еще двух граждан, перевозивших 25 кг наркосодержащей конопли.

По всем фактам хранения запрещенных веществ в особо крупном размере возбуждены досудебные производства по ч. 4 ст. 296 УК РК, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

