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Социум

Партию наркотиков и сырья на 120 кг обнаружили полицейские на юге Казахстана

По всем фактам хранения запрещенных веществ в особо крупном размере возбуждены досудебные производства.
Варвара Тыщенко
Партию наркотиков и сырья на 120 кг обнаружили полицейские на юге Казахстана
Фото: Polisia.kz

Полицейские пресекают каналы транзита наркотиков каннабисной группы из южных регионов страны, сообщает Polisia.kz.

Как передает медиапортал МВД, в ходе спецопераций на территории Жамбылской области правоохранители изъяли 120 кг сырья и готовых наркотических средств.

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В Меркенском районе возле села Карасу с поличным при извлечении 20 кг марихуаны из подземного тайника задержан ранее судимый за наркосбыт местный житель. Еще один крупный схрон выявили в Шуском районе: возле завода силовики вскрыли тайник с пятью мешками высушенной марихуаны весом 72 кг, задержав трех местных жителей, двое из которых ранее уже привлекались к ответственности за наркопреступления. Кроме того, на перегоне Шу - Тәтті станции Турксиб поймали еще двух граждан, перевозивших 25 кг наркосодержащей конопли.

По всем фактам хранения запрещенных веществ в особо крупном размере возбуждены досудебные производства по ч. 4 ст. 296 УК РК, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
 

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