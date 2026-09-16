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Происшествия

В Актюбинской области фура столкнулась с тепловозом

Из-за происшествия движение на участке автодороги Карабутак - Костанай было временно перекрыто.
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В Актюбинской области фура столкнулась с тепловозом
Стоп-кадр из видео instagram.com/aqtobe_sergek

16 сентября в Актюбинской области произошло серьезное ДТП: на железнодорожном переезде грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом грузового поезда. Об этом сообщили в департаменте полиции.

В результате аварии водитель грузовика получил легкие телесные повреждения и был доставлен в районную больницу, других пострадавших нет.

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Из-за происшествия движение автотранспорта на данном участке автодороги Карабутак - Костанай было временно перекрыто. Экстренные службы оперативно провели работы по освобождению проезжей части.

Позже в акимате Актюбинской области сообщили, что движение по автодороге полностью восстановлено - проезд осуществляется в штатном режиме, препятствий для движения нет.

Полиция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать требования сигналов светофора и шлагбаума на железнодорожных переездах.

Айман КАРИМ

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