600 000 тенге за победу: в ЗКО стартовал главный книжный марафон страны

К марафону "Читающая нация" уже присоединились более 48 тысяч человек по области.

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова рассказала о республиканском марафоне "Читающая нация". Она отметила, что цель - сделать так, чтобы книги снова стали любимым занятием для каждого, а Казахстан вошел в десятку самых читающих стран мира.

- Марафон задуман не просто как формальный конкурс. Это большой общественный проект, который охватит 2 миллиона человек по всей стране. Мы хотим привлечь к чтению не менее 10% населения, провести больше 10 тысяч мероприятий и помочь людям по-настоящему подружиться с книгами с самого детства, - пояснила спикер.

Кто может участвовать?

Мы разделили марафон на несколько направлений, чтобы интересно было всем - от школьников до госслужащих:

"Читающая школа" - ученики 6-10 классов;

"Читающий педагог" - учителя и преподаватели колледжей;

"Читающая семья" - семейные команды (3–5 человек);

"Читающий университет" - студенты вузов;

"Читающий колледж" - студенты колледжей;

"Читающий интеллектуал" - абсолютно все желающие без ограничений;

"Читающий государственный служащий" - сотрудники госорганов.

Главная задача каждого направления - превратить чтение в привычку и часть повседневной жизни.

Как устроен марафон?

Проект продлится 6 месяцев. Участникам предстоит прочитать 15 книг из специального списка. Но важно не просто осилить страницы, а понять смысл и суметь показать свои знания в интеллектуальной игре.

Всего будет четыре этапа:

Регистрация на специальной платформе и получение списка литературы.

Шесть месяцев чтения и погружения в книги.

Тестирование и онлайн-оценивание, по итогам которого отберут лучших.

Финал и награды. На республиканском уровне пройдут крутые квизы.

Победителей региональных этапов ждут денежные призы:

1 место - 600 000 тенге;

2 место - 450 000 тенге;

3 место - 300 000 тенге.

А все финалисты получат дипломы и сертификаты. Следить за новостями и ходом проекта можно на нашей странице в Instagram: @reaiding_nation_bqo.

Как идут дела сейчас?

Спикер отметила, что регистрация участников уже вовсю идет (она началась в августе-сентябре). Только по Западно-Казахстанской области к нам присоединилось 48 815 человек. С сентября по март идет основной этап чтения. В марте и апреле пройдут тесты и отборочные квизы. А в апреле нас ждет гранд-финал и награждение победителей.