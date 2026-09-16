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Социум

600 000 тенге за победу: в ЗКО стартовал главный книжный марафон страны

К марафону "Читающая нация" уже присоединились более 48 тысяч человек по области.
Кристина Кобина
600 000 тенге за победу: в ЗКО стартовал главный книжный марафон страны
Фото сгенерировано с помощью ИИ

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова рассказала о республиканском марафоне "Читающая нация". Она отметила, что цель - сделать так, чтобы книги снова стали любимым занятием для каждого, а Казахстан вошел в десятку самых читающих стран мира.

- Марафон задуман не просто как формальный конкурс. Это большой общественный проект, который охватит 2 миллиона человек по всей стране. Мы хотим привлечь к чтению не менее 10% населения, провести больше 10 тысяч мероприятий и помочь людям по-настоящему подружиться с книгами с самого детства, - пояснила спикер.

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Кто может участвовать?

Мы разделили марафон на несколько направлений, чтобы интересно было всем - от школьников до госслужащих:

  • "Читающая школа" - ученики 6-10 классов;
  • "Читающий педагог" - учителя и преподаватели колледжей;
  • "Читающая семья" - семейные команды (3–5 человек);
  • "Читающий университет" - студенты вузов;
  • "Читающий колледж" - студенты колледжей;
  • "Читающий интеллектуал" - абсолютно все желающие без ограничений;
  • "Читающий государственный служащий" - сотрудники госорганов.

Главная задача каждого направления - превратить чтение в привычку и часть повседневной жизни.

Как устроен марафон?

Проект продлится 6 месяцев. Участникам предстоит прочитать 15 книг из специального списка. Но важно не просто осилить страницы, а понять смысл и суметь показать свои знания в интеллектуальной игре.

Всего будет четыре этапа:

  • Регистрация на специальной платформе и получение списка литературы.
  • Шесть месяцев чтения и погружения в книги.
  • Тестирование и онлайн-оценивание, по итогам которого отберут лучших.
  • Финал и награды. На республиканском уровне пройдут крутые квизы.

Победителей региональных этапов ждут денежные призы:

  • 1 место - 600 000 тенге;
  • 2 место - 450 000 тенге;
  • 3 место - 300 000 тенге.

А все финалисты получат дипломы и сертификаты. Следить за новостями и ходом проекта можно на нашей странице в Instagram: @reaiding_nation_bqo.

Как идут дела сейчас?

Спикер отметила, что регистрация участников уже вовсю идет (она началась в августе-сентябре). Только по Западно-Казахстанской области к нам присоединилось 48 815 человек. С сентября по март идет основной этап чтения. В марте и апреле пройдут тесты и отборочные квизы. А в апреле нас ждет гранд-финал и награждение победителей.

- Суть этого марафона проста: мы хотим, чтобы книги стали вашим стилем жизни. Сегодняшний школьник завтра станет учителем, родителем и лидером. Читающий ребенок растет любознательным, читающая семья - крепкой, а читающий педагог ведет за собой учеников, - заключила она.

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