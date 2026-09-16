600 000 тенге за победу: в ЗКО стартовал главный книжный марафон страны

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова рассказала о республиканском марафоне "Читающая нация". Она отметила, что цель - сделать так, чтобы книги снова стали любимым занятием для каждого, а Казахстан вошел в десятку самых читающих стран мира.
- Марафон задуман не просто как формальный конкурс. Это большой общественный проект, который охватит 2 миллиона человек по всей стране. Мы хотим привлечь к чтению не менее 10% населения, провести больше 10 тысяч мероприятий и помочь людям по-настоящему подружиться с книгами с самого детства, - пояснила спикер.
Кто может участвовать?
Мы разделили марафон на несколько направлений, чтобы интересно было всем - от школьников до госслужащих:
- "Читающая школа" - ученики 6-10 классов;
- "Читающий педагог" - учителя и преподаватели колледжей;
- "Читающая семья" - семейные команды (3–5 человек);
- "Читающий университет" - студенты вузов;
- "Читающий колледж" - студенты колледжей;
- "Читающий интеллектуал" - абсолютно все желающие без ограничений;
- "Читающий государственный служащий" - сотрудники госорганов.
Главная задача каждого направления - превратить чтение в привычку и часть повседневной жизни.
Как устроен марафон?
Проект продлится 6 месяцев. Участникам предстоит прочитать 15 книг из специального списка. Но важно не просто осилить страницы, а понять смысл и суметь показать свои знания в интеллектуальной игре.
Всего будет четыре этапа:
- Регистрация на специальной платформе и получение списка литературы.
- Шесть месяцев чтения и погружения в книги.
- Тестирование и онлайн-оценивание, по итогам которого отберут лучших.
- Финал и награды. На республиканском уровне пройдут крутые квизы.
Победителей региональных этапов ждут денежные призы:
- 1 место - 600 000 тенге;
- 2 место - 450 000 тенге;
- 3 место - 300 000 тенге.
А все финалисты получат дипломы и сертификаты. Следить за новостями и ходом проекта можно на нашей странице в Instagram: @reaiding_nation_bqo.
Как идут дела сейчас?
Спикер отметила, что регистрация участников уже вовсю идет (она началась в августе-сентябре). Только по Западно-Казахстанской области к нам присоединилось 48 815 человек. С сентября по март идет основной этап чтения. В марте и апреле пройдут тесты и отборочные квизы. А в апреле нас ждет гранд-финал и награждение победителей.
- Суть этого марафона проста: мы хотим, чтобы книги стали вашим стилем жизни. Сегодняшний школьник завтра станет учителем, родителем и лидером. Читающий ребенок растет любознательным, читающая семья - крепкой, а читающий педагог ведет за собой учеников, - заключила она.