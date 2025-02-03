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Происшествия Социум

Инцидент на дороге в Уральске: в «ЗапКазРэк» объяснили отключение электричества

3 февраля 2025 года более сотни жителей садового общества Зачаганский перекрыли дорогу, ведущую от города в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Жители таким образом пытались добиться включения электричества, которого у них сегодня не было с полудня.
Кристина Кобина
Инцидент на дороге в Уральске: в «ЗапКазРэк» объяснили отключение электричества

3 февраля 2025 года более сотни жителей садового общества Зачаганский перекрыли дорогу, ведущую от города в сторону моста в село Подстепное Теректинского района. Жители таким образом пытались добиться включения электричества, которого у них сегодня не было с  полудня. Позже на место приехал аким Зачаганска Аккали Аубекеров и прокурор Уральска. Людей удалось увести с дороги, свет им включили.

Позже в ТОО «ЗапКазРэк» объяснили причину отключения электроэнергии в садовом обществе Зачаганский.

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— Причиной отключения электроэнергии является задолженность в размере 72 миллиона тенге перед поставщиком электроэнергии. В 19:00 подачу света возобновили. Аким Уральска Мурат Байменов и руководитель РЭК ЗКО Бектурган провёли разъяснительную работу. 4 февраля в 11:00 градоначальник примет группу активистов садового общества, — пояснили в ТОО «ЗапКазРэк».

Вместе с тем сообщается, что в садовом обществе Зачаганский обслуживаются 2220 абонентов. Там расположены 10 трансформаторов. 

26 ноября 2024 года ТОО «Батысэнергоресурсы» направило уведомление о возможном отключении энергоснабжения за задолженность, после также были направлены аналогичные уведомления. 

В «ЗапКазРэк» также сообщили, что 27 января они временно отключили электроэнергию, а 3 февраля электричество отключили повторно.

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