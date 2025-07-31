Тариф на тепло и горячую воду повышали в июне.

Отопление и горячая вода подорожали во второй раз с начала года в Уральске

В июне 2025 года в АО «Жайыктеплоэнерго» сообщили, что в Уральске утвержден тариф на ближайшие три года на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Дифференцированный тариф начал действовать с пятого июня 2025 года и предусматривал постепенное повышение в течение последующих трех лет.

Так, с 5 июня по 31 декабря 2025 года тариф за отопление и горячую воду для уральцев составлял:

для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств за 1 Гкал – 20 364,23 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 6 809,85 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 6 809,85 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 360,92 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1 317,36 тенге с НДС;

стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 214,51 тенге с НДС.

Подчеркнем, что тариф должен был действовать до конца этого года. Однако уральцев ожидает очередное повышение тарифа на тепло и горячую воду. Так, с 1 августа по 31 декабря эти блага цивилизации снова подорожали и теперь будут стоить:

для государственных учреждений и государственных предприятий за 1 Гкал – 22332,37 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 7467,68 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 6946,04 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 368,14 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1343,71 тенге с НДС.

стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 218,80 тенге с НДС.

Выяснилось, что июньское подорожание было связано с инвестиционной программой предприятия, а нынешнее повышение тарифа связано с подорожанием газа на 30%. Другими словами, с 1 июля для АО «Жайыктеплоэнерго» повысили тариф на голубое топливо, и монополист повысил стоимость своих услуг на 2%.