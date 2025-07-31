В редакцию «МГ» прислали рассылку из мессенджера WhatsApp в которой казахстанцам предлагают выплаты в размере 117 тысяч тенге на санаторно-курортное лечение в любом санатории Казахстана.

117 тысяч тенге пенсионерам на путевки в санатории: в управлении занятости ЗКО ответили на рассылку

— Уважаемые пенсионеры! Правила на льготное санаторно-курортное лечение утверждены. Теперь, вы можете ехать в любой санаторий Казахстана. Оплатив полную стоимость путевки, привезти оттуда чек, счет на оплату, сделать копию удостоверения личности, открыть счет в Народном банке или на почте и сдать документы в соцзащиту. Они вернут вам 30 МРП, то есть 117 960 тенге. Девчата, оповестите всех своих пенсионеров. Пусть едут отдыхать и лечиться, семейными парами, группами, только чеки и другие документы, каждый берет на себя отдельно, — говорится в рассылке.

В управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ответили, что в соответствием с решением уральского городского маслихата от 20 сентября 2023 выплаты на льготное санаторное-курортное лечение пенсионерам по возрасту не предусмотрены.

Фото: pixabay.com







