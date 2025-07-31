В редакцию «МГ» обратилась Альбина Исеналиева. Она рассказала, что её муж погиб в ДТП, которое произошло в апреле 2024 года. Тогда он выпивший стоял на остановке в 4-ом микрорайоне, выглянул на дорогу, споткнулся и попал под колёса автомобиля. За рулем Lada находился 17-летний подросток.

За рулем Lada находился 17-летний подросток. К сожалению, по словам женщины, водитель даже не остановился. А сейчас жена погибшего мужчины никак не может добиться, чтобы дело дошло до суда.

— Он даже не остановился. Другой мужчина вызвал скорую помощь. Теперь водитель, который сбил мужа сказал, будто он проехал и не остановился, чтобы припарковаться. Муж скончался по дороге в больницу. Было более 28 травм, в том числе травма головы. Водителя даже не взяли под стражу, он находился дома. Его я сама не видела, лишь только его родители пришли выразить соболезнования к моей свекрови. Но, опять же, они пришли попросить прощения и обвинили моего мужа, якобы он был не прав. В крови мужа нашли алкоголь, считают, что он не прав. А то, что несовершеннолетний ехал за рулём, это нормально? Отец подростка написал на сына заявление об угоне и он просто оплатил штраф, — рассказывает Альбина Исеналиева.

Женщина говорит, что после произошедшего в рамках следствия провели три экспертизы. Первая, по словам Альбины, показала сколько муж получил травм и какие. Мужчину из морга передали на прощание в закрытом виде из-за многочисленных травм.

Вторая экспертиза показала, что машина была в исправном состоянии и у водителя была возможность затормозить. Третья экспертиза показала, что авто не могло остановиться за такой короткий период. После этого дело закрыли.

— Мне обещали, что как только следствие дойдет до конца, меня ознакомят с делом. Но прошло время, а мне даже никто не позвонил и не сообщил об этом. На мои звонки следователь не отвечал. В итоге, дело без моего ознакомления отправили в архив. Меня насторожило то, что мне даже не озвучили имя и фамилию подозреваемого. Мне ничего не сообщили вообще, — поясняет жена погибшего.

Вдова рассказала, что семья подростка им предлагала 200 тысяч тенге, но они отказались. На похороны, по словам пострадавшей, они потратили один миллион тенге. Женщина считает, что подросток должен понести ответственность.

— Мне на эти деньги до 18 лет сыну хлеб по кусочку выдавать? Я живу на детское пособие в 70 тысяч тенге. На руках маленький сын и ещё сын-школьник, — говорит Альбина.

Женщина написала заявление в прокуратуру, чтобы уголовное дело возобновили и сейчас ждёт ответа.

— Когда я ознакомилась, в деле пропали документы, а именно фотографии, где зафиксированы травмы, которые получил муж. Также в деле не смогла найти документы обвиняемого. По сути как будто его нет, кроме имени и фамилии. В деле говорится, что обвиняемый вызывал скорую помощь. Однако доказательство того, что скорую вызывал посторонний человек есть и это единственный номер, с которого вызвали скорую. В деле его также не было обнаружено, — высказалась Альбина.

К слову, у Альбины остался маленький сын, который до сих пор ищет папу, а женщина не может выйти на работу.

На запрос редакции «МГ», в департаменте полиции ЗКО ответили, что ДТП с подростком за рулём произошло на проспекте Абулхаир хана первого апреля 2024 года. Иную информацию о ходе досудебного расследования в ведомстве не предоставили, ссылаясь на статью 201 УПК.

— Данные досудебного расследования могут быть переданы гласности только с разрешения прокурора, — дополнили в полиции.

В прокуратуре Уральска ответили, что по результатам расследования принято решение о прекращении досудебного расследования за отсутствием состава уголовного правонарушения. Также сообщили, что иная информация распространению не подлежит.

К слову, расследование велось по статье 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».