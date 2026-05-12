Как сообщили в пресс-службе областного суда, процесс начнется 18 мая в 11:00. Дело будет рассматриваться в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Атырауской области.
Председательствовать на процессе будет судья Зарема Хамидуллина. Она известна в регионе по ряду громких дел. В частности, именно Хамидуллина рассматривала дело об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой, тело которой после расправы было сброшено в реку.
По имеющейся информации, основной фигурант дела Султан Сарсемалиев полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина признан вменяемым: он осознавал свои действия и может нести за них полную ответственность.
Согласно материалам дела, Сарсемалиев расправлялся с родственниками методично. По версии следствия:
В мае он убил Наурыза Мукангалиева.
В ноябре жертвами стали еще трое членов семьи.
Экспертиза выявила на телах погибших не менее шести колото-резаных ранений.
Следствие полагает, что мужчина действовал в одиночку. Помимо убийств, в отношении него расследуется дело по фактам продажи скота погибших и присвоения их имущества.
Напомним, эта жуткая история потрясла Казахстан в начале года.
6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями.
Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.
Позже были обнаружены тела еще двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль.
Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия).
После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.
Младшая дочь погибших, Акбаян Мукангалиева, на данный момент также проходит по делу в качестве подозреваемой. Ее направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.
