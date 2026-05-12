Стала известна дата начала главного судебного разбирательства по резонансному делу об убийстве четверых членов одной семьи. На скамье подсудимых - зять погибших Султан Сарсемалиев.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, процесс начнется 18 мая в 11:00. Дело будет рассматриваться в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Атырауской области.

Председательствовать на процессе будет судья Зарема Хамидуллина. Она известна в регионе по ряду громких дел. В частности, именно Хамидуллина рассматривала дело об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой, тело которой после расправы было сброшено в реку.

По имеющейся информации, основной фигурант дела Султан Сарсемалиев полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина признан вменяемым: он осознавал свои действия и может нести за них полную ответственность.

Согласно материалам дела, Сарсемалиев расправлялся с родственниками методично. По версии следствия:

В мае он убил Наурыза Мукангалиева.

В ноябре жертвами стали еще трое членов семьи.

Экспертиза выявила на телах погибших не менее шести колото-резаных ранений.

Следствие полагает, что мужчина действовал в одиночку. Помимо убийств, в отношении него расследуется дело по фактам продажи скота погибших и присвоения их имущества.

Напомним, эта жуткая история потрясла Казахстан в начале года.

6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести. Позже были обнаружены тела еще двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия).

После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Младшая дочь погибших, Акбаян Мукангалиева, на данный момент также проходит по делу в качестве подозреваемой. Ее направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Редакция "МГ" будет следить за ходом судебного процесса.