На территории городища Каракабак археологи выявили следы развитой городской культуры и экономики, существовавшей около 2000 лет назад. Как сообщили в акимате Мангистауской области, среди находок - уникальные печати, монеты и керамика, подтверждающие прямые контакты региона с Римом, Византией, Китаем, Персией и Индией.

Исследователи обнаружили остатки древнего порта и ремесленных цехов. Эти объекты доказывают, что в древности здесь велась активная морская торговля.

- По оценке ученых, Каракабак является одним из значимых древних торгово-ремесленных центров I-VI веков нашей эры. Археологические исследования подтверждают, что около 2 тыс. лет назад через территорию современного Мангистау проходили крупные международные торговые маршруты, - пояснили в ведомстве.

Как отмечают в акимате, городище служило стратегическим сухопутным и морским звеном северной ветви Великого шелкового пути. Оно объединяло культурные и экономические интересы государств всего Прикаспийского региона.

В планах властей - превратить Каракабак в туристический объект. На месте раскопок создадут музей под открытым небом, научно-археологическую базу и проложат специальные экскурсионные маршруты с современной инфраструктурой.