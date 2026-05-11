Расходы упали до минимума за 15 лет.

В 2025 году в среднем казахстанец потратил на алкоголь 6,4 тысячи тенге. Это на 14% меньше чем в 2024 году. А если учитывать инфляцию, снижение оказалось еще сильнее — сразу на 22%.Об этом пишут аналитики Data Hub.

Такое падение стало самым резким как минимум с 2012 года. В целом за последние 14 лет номинальные расходы на алкоголь снижались всего три раза. Но если смотреть на показатели с учетом инфляции, спад фиксировался гораздо чаще — более чем в половине случаев. Это связано с тем, что цены на алкоголь часто растут быстрее, чем расходы населения. В реальном выражении расходы на алкоголь сейчас опустились до минимального уровня за последние 15 лет.

Снижение трат зафиксировали в 13 из 20 регионов. Самое заметное падение произошло в Восточно-Казахстанской области — сразу на 5 тысяч тенге, до 11,1 тысячи тенге на человека. В Астане расходы сократились на 4,9 тысячи тенге — до 6,2 тысячи. Из-за этого восточная область больше не является лидером по расходам на алкоголь. Теперь первое место занимает Карагандинская область, где траты, наоборот, выросли на 2% и достигли 14,2 тысячи тенге на человека.

Разница между регионами остается очень большой. Например, жители Карагандинской области тратят на алкоголь в 17 раз больше, чем жители Мангистауской области. В Мангистауской области расходы самые низкие по стране — всего 800 тенге на человека.

Табачные изделия

Что касается табачных изделий, то здесь ситуация немного другая. В номинальном выражении расходы выросли на 9% — до 18,7 тысячи тенге на человека. Но с учетом инфляции они, наоборот, снизились на 4%. Реальные расходы на табачные изделия падают уже восемь лет подряд, хотя и не слишком быстро — в среднем примерно на 3% в год.

Больше всего на сигареты тратят жители Акмолинской области — 45,1 тысячи тенге на человека. Далее идут Северо-Казахстанская область — 44 тысячи тенге и Костанайская область — 39,7 тысячи тенге.

Самые низкие расходы на табачные изделия зафиксированы в Шымкенте — 3,6 тысячи тенге, а также в Туркестанской и Мангистауской областях — по 4,4 тысячи тенге.

При этом аналитики уточняют, что данные основаны на опросах домохозяйств. Люди сами заполняют специальные дневники расходов, где указывают траты всех членов семьи. Поэтому эти показатели отражают среднюю ситуацию по стране и регионам, а не расходы каждого конкретного человека.