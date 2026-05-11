Во время весенних полевых работ в поле обнаружили военный снаряд. Его нашли при обработке земли боронами. Об этом сообщил аким Аксуатского сельского округа Кайрат Адильханов. По его словам, предположительно, снаряд относится ко временам гражданской войны.

Напомним, опасную находку обнаружили в селе Аксуат Теректинского района. Саперы обследовали снаряд и уничтожили его на месте.

Ранее, в мае 2021 года, в селе Жанатан района Байтерек также нашли два снаряда времен гражданской войны. Тогда их уничтожили в степи.