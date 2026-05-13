На автодороге сделают средний ремонт, хотя изначально была обещана реконструкция.

Общая протяжённость автомобильной дороги Атырау - Уральск составляет 492 километра. Её построили ещё в 1970-х годах. В последние годы водители всё чаще жалуются на отвратительное состояние дороги и отмечают, что это приводит к гибели людей. К слову, ей даже дали название "дорога смерти".

Редакция "МГ" направила запрос в АО "НК "КазАвтоЖол" о ремонте трассы и просила рассказать, какие работы проводятся на этой автодороге и что ещё предстоит сделать.

По данным "КазАвтоЖол", в 2016 году на участках км 8-27, 108-128, 311-350, 435-440 проводили средний ремонт. Он тогда обошёлся в 850 миллионов тенге.

В 2017 году на участках км 27-67, 67-108 провели ремонт на сумму чуть больше одного миллиарда тенге.

В 2018 году на участках км 206-297, 302-311 сделали ремонт на 1,7 миллиарда тенге.

В 2019 году на участке км 5-60 провели ремонт на 478 миллионов тенге. Работы проводили такие компании, как: ТОО "Асмо-Транс", ТОО "Бекет Сат Жол", ТОО "Асфа".

Дороге присвоена ІІІ-я техническая категория. Несмотря на многочисленные просьбы от жителей двух областей, расширить дорогу пока не собираются, а запланированную реконструкцию отложили из-за нехватки денег.

В Нацкомпании отметили, что сейчас ведётся средний ремонт участка км 189-249 (ЗКО) подрядной организацией ТОО "Айдана". Стоимость ремонта составила 8,5 миллиарда тенге. Его планируют завершить в этом году.

В 2026 году заключили договоры с подрядными организациями на средний ремонт участков км 95-189 , 372-432 (от Чапаево Акжайыкского района до Богатска района Байтерек), 432-492 (от Богатска до Уральска). Участок км 95-189 будет ремонтировать ТОО "АБК Автодор-НС" за 24,9 миллиарда тенге. Сейчас ведётся мобилизация техники и персонала, завершение планируется в 2028 году.

Средний ремонт участков км 372-432, 432-492 проведёт ТОО "ДСК Приоритет" за 14,8 миллиарда тенге. Участки планируют завершить в 2026 году. Сейчас там также ведётся мобилизация техники и персонала.

На стадии разработки - техническая документация по среднему ремонту участка км 5-95. После получения положительного заключения ведомственной экспертизы объявят конкурс по определению подрядной организации.

- Учитывая необходимость завершения ранее начатых автодорожных проектов и в связи с дефицитом бюджетных средств, Министерству транспорта РК поручено перенести завершение разработки проектно-сметной документации по реконструкции трассы Атырау - Уральск начиная с 2024 года, - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что интенсивность движения на трассе Уральск - Атырау составляет с 3500 до 8500 автомобилей в сутки. Как отмечают полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части. К слову, эта дорога в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные ДТП.