В соцсетях появился новый, набирающий популярность блогер - некий Азамат Капенов, зять осужденного за госизмену и коррупцию Карима Масимова. Об этом и далее сообщает журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале. Некоторое время назад Капенова объявили в международный розыск по линии АФМ, после чего он активизировался в интернете, где регулярно рассказывает о том, что ни в чем не виновен. Но что из себя представляет этот гражданин и в чем его подозревают?



Вы удивитесь, но Азамат Капенов в некотором роде уникален - его прямо сейчас разыскивает не только Агентство по финансовому мониторингу, но и Антикор, причем аж с 2024 года! Тогда перешедший в КНБ орган признал зятя Масимова подозреваемый по делу о мошенничестве. А еще вопросы к нему есть у российских силовиков.



В АФМ же занимаются расследованием по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Еще в 2015 году правоохранительные органы начали разбираться с махинациями в АО «Қазтеміртранс», дочерней организации КТЖ. Тогда речь шла о предоставлении скидок на 5 миллиардов тенге определенным компаниям. Спустя 10 месяцев, летом 2016-го, дело прекратили по нереабилитирующим основаниям, а осенью 2025-го Генеральная прокуратура отменила Постановление о прекращении. С того момента Капеновым занялись всерьез.



И он, судя по всему, был готов к такому повороту событий. По крайней мере, некоторые действия күйеу бала руководителя спецслужб очень напоминают шпионские игры.



Казахстанское гражданство Азамат получил в 2001 году, а в 2015-м официально женился на Тамилле Карим, дочери Масимова. Тогда же начался его подъем в железнодорожной сфере, где он трудился длительное время. Правда, уже тогда на Капенова начали поступать жалобы от участников рынка грузоперевозок - они утверждали, что зять одного из могущественных людей Казахстана повышает цены для одних игроков, при этом лояльно относится к другим.



Собственно, поэтому и началось расследование в «Қазтеміртрансе». Ну а почему его прекратили? На мой взгляд, в тот период вряд ли можно было посадить в тюрьму зятя Карима Кажимкановича.



И аккурат после этой истории у Капенова закончился срок действия казахстанских документов. В тот же период он получил паспорт Российской Федерации, а спустя еще несколько лет стал гражданином Кыргызской республики. Наконец, в 2024 году у Азамата, на тот момент уже расставшегося с Тамиллой Карим, появилась идентификационная карта резидента ОАЭ, фактически вид на жительство.



Таким образом, у Капенова появилась своего рода защита от казахстанских правоохранительных органов, ведь он гражданин других стран, что усложняет его экстрадицию в Казахстан. Правда, связи с нашей страной он не разрывал - его семья занимается тут бизнесом, а сам Азамат регулярно залетал в Астану. В последний раз он покинул Казахстан аккурат перед Кантаром, как будто знал, что намечаются беспорядки и госпереворот.



Несмотря на все ухищрения с паспортами, Капенова все-таки задержали на территории ОАЭ по запросу Казахстана, случилось это еще летом прошлого года, но он в итоге сумел улететь в Кыргызстан, где и находится в настоящее время. Там у Азамата странный статус - он дал обязательство местным силовикам, что явится на допрос по первому зову. То есть братская республика его не задерживает и не пытается отдать Казахстану.



При этом милиция Кыргызстана проявила неожиданный интерес к другому фигуранту дела«Қазтеміртранса» - некий Павел Юн в Казахстане признан свидетелем, но находился в Европе. И вдруг совершенно неожиданно кыргызские силовики подали запрос о его экстрадиции и Юна задержали сразу после того, как активизировалось расследование по зятю Масимова.



Для чего же людям в погонах из Бишкека понадобился Юн? Не для того ли, чтобы взять у него обязательство о явке и таким образом оградить от возможной экстрадиции в Казахстан? Не крышует ли начальник Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызстана Улан Айтбаев масимовского зятя?





В общем, есть ощущение, что Азамат Капенов оказался не так прост, оброс нужными документами и связями в нескольких странах.



Тем интересней за ним наблюдать.



Источник: t.me/kozachkow